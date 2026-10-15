اتحاد المهن الطبية: صرف معاشات أكتوبر لـ 134 ألف مستفيد اليوم

أعلن الدكتور الحسيني عوض، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 اليوم، بإجمالي 133 ألفا و902 مستفيد من أعضاء الاتحاد، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، إلى جانب أسر الأعضاء المستحقين للمعاش.

صرف معاشات شهر أكتوبر

وأوضح أمين صندوق الاتحاد أن إجمالي قيمة معاشات شهر أكتوبر بلغ 252 مليونًا و393 ألفًا و961 جنيها، مؤكدا حرص الاتحاد على انتظام صرف المعاشات والوفاء بالتزاماته تجاه الأعضاء وأسرهم.

وأشار عوض إلى أن الاتحاد يواصل جهوده لتقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللازمة لأعضاء المهن الطبية وأسرهم، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية التي يوفرها الاتحاد للمستفيدين.