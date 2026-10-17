صرف مبكر لمعاشات نوفمبر 2026 من بنك ناصر الاجتماعي والفئات المستحقة

بدأ بنك ناصر الاجتماعي، اعتبارًا من الخميس 15 أكتوبر 2026، إتاحة خدمة الصرف المبكر لمعاشات شهر نوفمبر 2026 أمام عدد من الفئات المستحقة عبر جميع فروع البنك ومنافذه المنتشرة في القاهرة والمحافظات، في إطار الجهود المستمرة للتيسير على أصحاب المعاشات وتوفير السيولة المالية اللازمة لهم قبل موعد الصرف المعتاد، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية بكل سهولة ويسر.

آخر موعد لصرف المعاشات مبكرا من بنك ناصر

وتستمر خدمة الصرف المبكر للمعاشات حتى 30 أكتوبر الجاري، وفقا للمواعيد المحددة من بنك ناصر الاجتماعي، بما يتيح للمستفيدين فرصة الحصول على مستحقاتهم قبل بداية شهر نوفمبر، من خلال فروع البنك في القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات.

آخر موعد لصرف المعاشات مبكرا من بنك ناصر

قيمة المعاش المتاح صرفه مبكرا

ويتيح بنك ناصر الاجتماعي للمستفيدين حرية اختيار قيمة المبلغ المراد صرفه، سواء بالحصول على المعاش كاملًا أو صرف جزء منه، وفقًا لاحتياجاتهم المالية ورغبتهم.

قيمة المعاش المتاح صرفه مبكرا

ويُنصح أصحاب المعاشات الراغبون في الاستفادة من الخدمة بضرورة مراجعة الشروط والضوابط المنظمة للصرف المبكر، والتأكد من استيفاء متطلبات الحصول على المستحقات خلال الفترة المحددة.

5 فئات مستحقة لصرف المعاشات مبكرا من بنك ناصر

وتشمل الفئات المستفيدة من خدمة الصرف المبكر للمعاشات من بنك ناصر الاجتماعي ما يلي:

- أصحاب المعاشات الذين تُحوَّل مستحقاتهم الشهرية إلى بنك ناصر الاجتماعي.

- ورثة أصحاب المعاشات، أي المستحقون الذين يحصلون على المعاش من خلال البنك.

فئات مستحقة لصرف المعاشات مبكرا

- الأرامل والمستحقون الذين تُصرف مستحقاتهم التأمينية عبر بنك ناصر الاجتماعي.

- العملاء المنتظمون الذين تُحوَّل معاشاتهم الشهرية بانتظام إلى البنك.

- المشتركون في خدمة الصرف المبكر، ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي يحددها البنك.

كيفية صرف المعاش مبكرا من بنك ناصر الاجتماعي

يمكن لصاحب المعاش الراغب في تغيير جهة صرف مستحقاته، والاستفادة من الخدمة من خلال التقدم بطلب لتحويل المعاش إلى بنك ناصر الاجتماعي، مع تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

كيفية صرف المعاش مبكرا

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- مستند يوضح بيانات جهة الصرف الجديدة.

وبعد استكمال إجراءات تغيير جهة الصرف والحصول على الموافقة اللازمة، يمكن للمستفيد صرف معاشه من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وفقا للقواعد المنظمة للخدمة.