قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشير التابعي: تعظيم سلام للأهلي لهذا السبب .. ويكشف الأفضل لقيادة دفاع مصر
إياك وتحديث هاتفك الآن .. ثغرة غامضة تغلق هواتف أندرويد
أسعار الذهب اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026.. استقرار في الصاغة
53 عاما على حرب أكتوبر.. ملحمة عبور وانتصار وطن
الرئيس السيسي يصدق على قانون بتأجيل تطبيق «الإجراءات الجنائية الجديد» إلى أكتوبر 2027
قرار جمهوري بتعيين 293 معاونا بالنيابة الإدارية.. الأسماء
رضا الوكيل يعلن اعتذاره عن رئاسة دار الأوبرا: لن أقبل أن يتحكم أحد في اختياراتي
جيش الاحتلال يزعم مقتل قائد بحركة المقاومة الفلسطينية حماس
قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة
إقبال كبير على جناح صندوق الإدمان فى المؤتمر الدولي لمؤسسة «تعافي» بالسعودية .. صور
اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1-10-2026
ايصالات سداد المصروفات ورسوم الامتحانات|أبرز الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنك ناصر يطرح شهادة «رد الجميل» بعوائد مميزة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

بنك ناصر
بنك ناصر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديم مجموعة من المزايا والخدمات المصرفية المخصصة لكبار السن، بما يعكس حرص البنك على تلبية احتياجاتهم، وتوفير أفضل سبل الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لهم.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه في إطار المزايا التي يحرص بنك ناصر الاجتماعي على توفيرها لكبار السن، سيتم إعفاؤهم من المصروفات الإدارية ومصاريف فتح الحساب في جميع معاملات البنك طوال شهر أكتوبر، بما يسهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بالحصول على الخدمات المصرفية، ويعزز سهولة تعاملهم مع البنك والاستفادة من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها، وذلك تقديرًا لما قدموه من إسهامات، ودور فاعل في المجتمع.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه سيتم أيضًا طرح «شهادة رد الجميل» بعوائد مميزة، في إطار حرص البنك على تقديم منتجات مصرفية تتناسب مع احتياجات كبار السن، وتوفير مزايا وتيسيرات تعكس اهتمامه بهذه الفئة وتقديره لما قدمته من إسهامات على مدار سنوات طويلة.

وأكدت أن طرح الشهادة يأتي في إطار توجه بنك ناصر الاجتماعي نحو تطوير منتجاته المصرفية، بما يتيح للعملاء الاختيار بين بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، سواء من حيث مدة الشهادة أو دورية صرف العائد، بما يمنح كبار السن مرونة أكبر في الاستفادة من مدخراتهم والحصول على عائد دوري وفقًا لاحتياجاتهم المالية.

في السياق ذاته، أكد وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يحرص على تأكيد دوره الاجتماعي من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع اهتمام خاص بكبار السن باعتبارهم إحدى الفئات التي تحظى بأولوية خاصة، وذلك عبر توفير حلول مصرفية تساعدهم على إدارة مدخراتهم والاستفادة منها بما يتناسب مع احتياجاتهم المالية.

وأوضح النحاس أن طرح «شهادة رد الجميل» يعكس هذا التوجه، لما توفره من خيارات متنوعة من حيث مدة الشهادة ودورية صرف العائد، بما يمنح كبار السن مرونة أكبر في اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم، والاستفادة من مدخراتهم بصورة أكثر ملاءمة لظروفهم.

وأشار النحاس إلى أن «شهادة رد الجميل» تتضمن عددًا من الخيارات، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة واحدة، بعائد 16.50% عند اختيار دورية صرف شهرية، و17.50% عند اختيار دورية صرف سنوية، بما يتيح للعميل الاستفادة من العائد وفقًا للدورية التي تتناسب مع احتياجاته.

كما يتيح البنك الشهادة لمدة 3 سنوات، بعائد 16.75% بدورية صرف شهرية، و18.25% بدورية صرف سنوية، وتبدأ قيمة الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، بحد أقصى مليوني جنيه، بما يوفر خيارات ادخارية متنوعة أمام العملاء الراغبين في الاحتفاظ بمدخراتهم لفترة أطول والاستفادة من عائد مميز.

بنك ناصر الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المخصصة لكبار السن شهادات رد الجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

الطماطم

هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

إنستاباي

إنستاباي يعمل بشكل طبيعي.. حقيقة العطل وسبب توقف الخدمة

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

أسعار البنزين والسولار اليوم 30 سبتمبر 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 30 سبتمبر 2026 في مصر

ترشيحاتنا

طريقة عمل ناجتس الفراخ

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل ناجتس الفراخ

معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

الجامعات التكنولوجية

تنتهي الجمعة.. طريقة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات التكنولوجية

بالصور

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل.. وصفة سهلة بطعم مميز

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد