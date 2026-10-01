بنك ناصر يطرح شهادة «رد الجميل» بعوائد مميزة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديم مجموعة من المزايا والخدمات المصرفية المخصصة لكبار السن، بما يعكس حرص البنك على تلبية احتياجاتهم، وتوفير أفضل سبل الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لهم.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه في إطار المزايا التي يحرص بنك ناصر الاجتماعي على توفيرها لكبار السن، سيتم إعفاؤهم من المصروفات الإدارية ومصاريف فتح الحساب في جميع معاملات البنك طوال شهر أكتوبر، بما يسهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بالحصول على الخدمات المصرفية، ويعزز سهولة تعاملهم مع البنك والاستفادة من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها، وذلك تقديرًا لما قدموه من إسهامات، ودور فاعل في المجتمع.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه سيتم أيضًا طرح «شهادة رد الجميل» بعوائد مميزة، في إطار حرص البنك على تقديم منتجات مصرفية تتناسب مع احتياجات كبار السن، وتوفير مزايا وتيسيرات تعكس اهتمامه بهذه الفئة وتقديره لما قدمته من إسهامات على مدار سنوات طويلة.

وأكدت أن طرح الشهادة يأتي في إطار توجه بنك ناصر الاجتماعي نحو تطوير منتجاته المصرفية، بما يتيح للعملاء الاختيار بين بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، سواء من حيث مدة الشهادة أو دورية صرف العائد، بما يمنح كبار السن مرونة أكبر في الاستفادة من مدخراتهم والحصول على عائد دوري وفقًا لاحتياجاتهم المالية.

في السياق ذاته، أكد وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يحرص على تأكيد دوره الاجتماعي من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع اهتمام خاص بكبار السن باعتبارهم إحدى الفئات التي تحظى بأولوية خاصة، وذلك عبر توفير حلول مصرفية تساعدهم على إدارة مدخراتهم والاستفادة منها بما يتناسب مع احتياجاتهم المالية.

وأوضح النحاس أن طرح «شهادة رد الجميل» يعكس هذا التوجه، لما توفره من خيارات متنوعة من حيث مدة الشهادة ودورية صرف العائد، بما يمنح كبار السن مرونة أكبر في اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم، والاستفادة من مدخراتهم بصورة أكثر ملاءمة لظروفهم.

وأشار النحاس إلى أن «شهادة رد الجميل» تتضمن عددًا من الخيارات، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة واحدة، بعائد 16.50% عند اختيار دورية صرف شهرية، و17.50% عند اختيار دورية صرف سنوية، بما يتيح للعميل الاستفادة من العائد وفقًا للدورية التي تتناسب مع احتياجاته.

كما يتيح البنك الشهادة لمدة 3 سنوات، بعائد 16.75% بدورية صرف شهرية، و18.25% بدورية صرف سنوية، وتبدأ قيمة الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، بحد أقصى مليوني جنيه، بما يوفر خيارات ادخارية متنوعة أمام العملاء الراغبين في الاحتفاظ بمدخراتهم لفترة أطول والاستفادة من عائد مميز.