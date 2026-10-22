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موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 وأماكن وطرق الاستعلام بالرقم القومي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 وأماكن وطرق الاستعلام بالرقم القومي

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 وأماكن وطرق الاستعلام بالرقم القومي
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 وأماكن وطرق الاستعلام بالرقم القومي
عبد الفتاح تركي

يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 رسميًا يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، وفق الموعد الدوري المعتاد، حيث تتيح الدولة عدة منافذ لصرف المستحقات تشمل ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إمكانية الاستعلام إلكترونيًا بالرقم القومي عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

متى موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026؟

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر، وفقًا للموعد الدوري المعتاد لصرف المعاشات، ويستطيع أصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم من خلال منافذ الصرف المتاحة، والتي تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد المصري.

كيف يتم الاستعلام عن معاش نوفمبر 2026 بالرقم القومي؟

يمكن الاستعلام عن معاش شهر نوفمبر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــــــا.

ما هي خطوات الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2026؟

تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنــــــــــا.

الضغط على أيقونة صاحب معاش. 

اختيار أيقونة الخدمات التأمينية. 

الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. 

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك. 

الضغط على أيقونة استعلام لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

ما هي أماكن الحصول على معاشات شهر نوفمبر 2026؟

تتعدد طرق الحصول على معاشات شهر نوفمبر، من خلال الأماكن التي تتيحها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهي الآتية:

ماكينات الصراف الآلي ATM. 

فروع البنوك. 

مكاتب البريد. 

المحافظ الإلكترونية، وفق الوسيلة المتاحة لكل مستحق. 

منافذ الصرف المتاحة من خلال الخدمات الإلكترونية، وفق الوسيلة المرتبطة بملف صاحب المعاش.

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