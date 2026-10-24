9 أيام من الإبداع ..محافظ البحر الأحمر يشهد ختام مهرجان الجونة السينمائي

شهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، حفل ختام فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته في 15 أكتوبر الجاري، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير مكتب المحافظ، وبمشاركة نخبة من نجوم السينما وصناع الأفلام والمخرجين والنقاد والشخصيات العامة من مصر ومختلف دول العالم، في دورة شهدت تنوعًا في الأعمال السينمائية والفعاليات الفنية والثقافية.

رحّب محافظ البحر الأحمر بنجوم وصُنّاع السينما والفن والإبداع وضيوف مهرجان الجونة السينمائي، مشيدًا بدور المهرجان في تعزيز مكانة مصر على خريطة الفنون والثقافة الدولية، ومؤكدًا أن التكامل بين السياحة والثقافة والإبداع يمثل فرصة لتنويع المنتج السياحي وفتح آفاق جديدة للاستثمار ودعم المواهب الشابة.

وأشار إلى تطلّع المحافظة لتعزيز التعاون مع صُنّاع السينما وشركات الإنتاج، والاستفادة من مقوماتها الطبيعية والإنسانية في تقديم أعمال سينمائية ودرامية تعكس ثراء مصر الحضاري وتنوّعها، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للمهرجانات الكبرى تكمن فيما تتيحه من فرص للإبداع والإنتاج المشترك والتواصل بين الثقافات، بما يدعم حضور مصر الثقافي دوليًا. واختتم كلمته بتجديد الترحيب بضيوف المهرجان في الجونة والبحر الأحمر ومصر، متمنيًا لهم تجربة ثرية ولقاءات مثمرة وشراكات تفتح آفاقًا أوسع للتعاون والإبداع.

هذا ويمثل ختام المهرجان محطة للاحتفاء بالأعمال السينمائية المشاركة وصناعها، بعد تسعة أيام من العروض والأنشطة التي أتاحت للجمهور التعرف على تجارب فنية وثقافية متنوعة، ووفرت مساحة للتواصل بين المبدعين وتبادل الخبرات، بما يعزز دور المهرجانات السينمائية في دعم صناعة الأفلام وفتح آفاق جديدة أمام المواهب.

ويشهد حفل الختام إعلان جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، التي تشمل الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة، إلى جانب جائزة «نجمة الجونة الخضراء» وجائزة «سينما من أجل الإنسانية»، بما يسلط الضوء على التجارب السينمائية المتميزة والقضايا الإنسانية التي تناولتها الأعمال المشاركة.

وشهدت الدورة التاسعة مشاركة 77 فيلمًا ضمن المسابقات والبرامج المختلفة، وتنوعت الأعمال بين الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب فعاليات ولقاءات جمعت صناع السينما من مصر ومختلف دول العالم.