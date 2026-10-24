أحزاب مصرية تدين الهجوم الإرهابي في الكرك.. وتؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الأردني

أدانت أحزاب مصرية الهجوم المسلح الذي استهدف مشيعين خلال جنازة في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن قيادةً وشعبًا، ورفضها لكافة أشكال الإرهاب والتطرف التي تستهدف الأبرياء وتهدد أمن المجتمعات واستقرارها.

حماة الوطن: أمن الأردن من أمن مصر

أدان حزب حماة الوطن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين داخل كنيسة بمحافظة الكرك، مؤكدًا أن استهداف دور العبادة جريمة تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية، ومحاولة للنيل من وحدة الشعب الأردني وبث الفرقة بين أبنائه.

وأعلن الحزب وقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ودعمه للإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية الأردنية لملاحقة المتورطين وتحقيق الأمن والاستقرار، مشددًا على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن مصر، وأن مواجهة الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود العربية.

وتقدم الحزب بخالص التعازي إلى أسر الضحايا والشعب الأردني الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

المصريون الأحرار: مواجهة التطرف مسؤولية لا تقبل التهاون

من جانبه، أدان حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، حادث إطلاق النار على مشيعين خلال جنازة بقرية حمود في محافظة الكرك، مؤكدًا رفضه القاطع للاعتداءات التي تستبيح دماء الأبرياء وتنتهك حرمة الموت.

وحذر الحزب من خطورة العمليات الإرهابية التي قد ينفذها أفراد متأثرون بأفكار متطرفة وخطابات تحريضية، مشددًا على أهمية تعزيز اليقظة الأمنية والمجتمعية، ورصد مصادر التطرف مبكرًا قبل تحولها إلى تهديدات تمس أمن المواطنين واستقرار المجتمعات.

وأكد أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على ملاحقة منفذي الهجمات، وإنما تشمل أيضًا تجفيف منابع الفكر المتطرف والتصدي لخطابات الكراهية والتحريض، مع ضرورة كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه وفقًا للقانون.

حزب الوعي: الإرهاب يستهدف التعايش والوحدة الوطنية

بدوره، أعرب حزب الوعي، برئاسة النائب الدكتور باسل عادل، عن إدانته واستنكاره للاعتداء الذي استهدف إحدى الكنائس بمحافظة الكرك الأردنية، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مؤكدًا تضامنه الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وشعبًا في مواجهة هذا العمل الإجرامي.

وشدد الحزب على أن استهداف دور العبادة والاعتداء على الأبرياء يمثلان انتهاكًا للقيم الإنسانية وتعاليم الأديان السماوية، ومحاولة للنيل من قيم التعايش المشترك والوحدة الوطنية وبث الفرقة والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.

وأكد حزب الوعي أن مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف تتطلب تضافر جهود الدول والمجتمعات، وترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر، وضمان حق الإنسان في الحياة وممارسة شعائره الدينية بأمان وحرية.

واختتم الحزب بيانه بتقديم خالص التعازي إلى أسر الضحايا والشعب الأردني الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وداعيًا الله أن يحفظ مصر والأردن وسائر الدول العربية من كل سوء، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار على شعوب المنطقة.