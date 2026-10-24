مرموش يقود طموحات توتنهام أمام تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

يخوض توتنهام هوتسبير، اختبارًا صعبًا أمام مضيفه تشيلسي، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، في مواجهة تتجه خلالها الأنظار إلى المصري عمر مرموش، الذي يسعى لمواصلة انطلاقته التهديفية مع السبيرز.

ويدخل تشيلسي، المواجهة مستفيدًا من دفعة معنوية قوية، بعدما حصد انتصارين متتاليين أمام بورنموث وإيفرتون، ليصل إلى 13 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

ويتطلع الفريق اللندني إلى استغلال اللعب على أرضه وبين جماهيره لتحقيق فوز جديد، ومواصلة الضغط على منافسيه في المراكز المتقدمة.

على الجانب الآخر، يسعى توتنهام إلى استغلال انتصاره الأخير على كوفنتري سيتي بنتيجة 3-1، من أجل تصحيح مساره والابتعاد عن مناطق الخطر، بعدما توقف رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

ويدرك الفريق أن الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب تشيلسي قد يمنحه دفعة مهمة لاستعادة الثقة وتحسين موقعه في المسابقة.

وتزداد أهمية اللقاء بالنسبة للجماهير المصرية، في ظل تألق عمر مرموش خلال المباراة الماضية، بعدما سجل أول أهدافه بقميص توتنهام أمام كوفنتري سيتي، ليصبح، وفقًا لإحصائيات شبكة "أوبتا"، ثالث لاعب مصري يسجل للنادي اللندني بعد أحمد حسام ميدو وحسام غالي.

وجاء هدف مرموش في الدقيقة 58، بعدما افتتح جيمس ماديسون التسجيل لتوتنهام، قبل أن يعود كوفنتري إلى المباراة بهدف التعادل، ثم حسم بن ديفيز المواجهة بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

ويأمل المهاجم المصري في مواصلة حضوره الهجومي خلال مواجهة تشيلسي، والمساهمة في قيادة توتنهام نحو نتيجة إيجابية، بينما يطمح أصحاب الأرض إلى استثمار تفوقهم في الجولات الأخيرة، وتبقى مواجهة الديربي محطة مهمة للفريقين، في ظل اختلاف أهدافهما ورغبتهما في حصد النقاط الثلاث.