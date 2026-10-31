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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: ضبط 17 طناً و700 لتر سولار وسلاح نارى و7 سيارات مخالفة

جهود
جهود
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الحملات والجهود الأمنية والشرطية التى تنفذها الأجهزة الأمنية بالمحافظة ، بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان للتصدى لمختلف صور المخالفات والحفاظ على الإنضباط العام .

سولار وسلاح نارى 
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 17 طناً و700 لتر من السولار ، فى إطار الحملات الرقابية لمواجهة مخالفات تداول المنتجات البترولية ، إلى جانب ضبط سلاح نارى عبارة عن بندقية وعدد من الطلقات، فضلاً عن ضبط 7 سيارات مخالفة مستخدمة فى أعمال تهريب الوقود ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة .

متابعة مستمرة لتعزيز الإنضباط ومواجهة المخالفات

تأتى هذه الجهود فى إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لإحكام السيطرة على مختلف الأنشطة المخالفة ، والتصدى لأى محاولات للتلاعب بالمنتجات البترولية أو الإخلال بالقانون بما يسهم فى الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق الانضباط داخل الشارع الأسوانى .

وتواصل محافظة أسوان التنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطية لمتابعة جهود ضبط المخالفات والتعامل الحاسم معها بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على حقوق الدولة ومقدراتها ويحقق الصالح العام .

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