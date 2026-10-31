محافظ أسوان: ضبط 17 طناً و700 لتر سولار وسلاح نارى و7 سيارات مخالفة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الحملات والجهود الأمنية والشرطية التى تنفذها الأجهزة الأمنية بالمحافظة ، بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان للتصدى لمختلف صور المخالفات والحفاظ على الإنضباط العام .

سولار وسلاح نارى

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 17 طناً و700 لتر من السولار ، فى إطار الحملات الرقابية لمواجهة مخالفات تداول المنتجات البترولية ، إلى جانب ضبط سلاح نارى عبارة عن بندقية وعدد من الطلقات، فضلاً عن ضبط 7 سيارات مخالفة مستخدمة فى أعمال تهريب الوقود ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة .

متابعة مستمرة لتعزيز الإنضباط ومواجهة المخالفات

تأتى هذه الجهود فى إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لإحكام السيطرة على مختلف الأنشطة المخالفة ، والتصدى لأى محاولات للتلاعب بالمنتجات البترولية أو الإخلال بالقانون بما يسهم فى الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق الانضباط داخل الشارع الأسوانى .

وتواصل محافظة أسوان التنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطية لمتابعة جهود ضبط المخالفات والتعامل الحاسم معها بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على حقوق الدولة ومقدراتها ويحقق الصالح العام .