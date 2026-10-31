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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتوفير المعلمين والصيانة المدرسية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على التفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية ، والعمل على سرعة الإستجابة لها ، وخاصة المتعلقة بقطاع التربية والتعليم ، والتى يتم عرضها خلال اللقاء الأسبوعى بالمواطنين أو أثناء الجولات الميدانية.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة دراسة هذه الشكاوى والتنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

التربية والتعليم: سد العجز فى معلمى المواد الأساسية بمدرسة الفراعنة الإعدادية بأبو سمبل


وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان ، تم التدخل لتلبية مطالب وشكاوى أولياء أمور الطلاب بمدرسة الفراعنة الإعدادية المشتركة بمدينة أبو سمبل السياحية ، والخاصة بنقص معلمى المواد الأساسية ، حيث تم سد العجز فى مادة الرياضيات بالاستعانة بعدد 2 معلم رياضيات ، وفى مادة اللغة الإنجليزية بمعلم مساعد ، وفى مادة العلوم بمعلم مساعد ، وذلك إعتباراً من 22 أكتوبر الماضي.

وأشار وكيل الوزارة إلى إستمرار متابعة انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، والتأكد من إلتزام المعلمين بأداء الحصص المقررة، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستدراك أى مناهج دراسية لم يتم شرحها تأكيداً على حرص المديرية على إنتظام الدراسة وتحقيق مصلحة الطلاب وضمان حصولهم على حقهم فى تعليم جيد ومنتظم .

إستكمال أعمال الصيانة بمدرسة الأعقاب بحرى.. وتجهيز الفصول قبل عودة التلاميذ


وأضاف الدكتور ربيع أبو يوسف أنه فيما يتعلق بشكوى تهالك المقاعد الدراسية بمدرسة الأعقاب بحرى الإبتدائية ، فقد تم تنفيذ مشروع الصيانة الكلية للمدرسة ، ونقل التلاميذ إلى أقرب مدرسة مجاورة وهى مدرسة الأعقاب القديمة الابتدائية ، لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة ، موضحاً بأنه تم تجهيز الفصول الدراسية بالمقاعد والأدراج المناسبة للمرحلة الإبتدائية، ونقل الرواكد ومخلفات البناء، والإنتهاء من أعمال النظافة العامة ، مع التأكيد على أنه لن يتم إعادة نقل التلاميذ إلى المدرسة إلا بعد إستكمال جميع التجهيزات وإجراء الإستلام النهائى والتأكد من صلاحية المدرسة بكافة مكوناتها لإستئناف الدراسة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن هذه الجهود تأتى ضمن خطة تطوير المنشآت التعليمية على مستوى المحافظة ، والتى تشهد دخول أكثر من 170 مدرسة لأعمال الصيانة ، بهدف تحسين البيئة المدرسية وتوفير مقومات العملية التعليمية ، مؤكداً على عدم السماح بإستخدام أى مقاعد دراسية متهالكة أو غير صالحة للإستخدام، والحرص على توفير الأثاث المدرسى المناسب لكل مرحلة تعليمية .

التنسيق مع جهاز مدينة أسوان الجديدة لتوفير وسائل إنتقال منتظمة للطلاب
وفى سياق متصل، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه بشأن شكاوى أولياء الأمور المتعلقة بنقل أبنائهم من طلاب مدرسة الشهيد إسلام أحمد عبد المنعم للتعليم الأساسى بمدينة أسوان الجديدة من الحى الثالث إلى الحى الثانى ، فإن هذا الإجراء يأتى تنفيذاً لحكم قضائى واجب النفاذ ، لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة .

لافتاً بأن الدولة تعمل على تخفيف الكثافات الطلابية بالتزامن مع التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وما تشهده من إستثمارات كبيرة فى إنشاء المدارس والمنشآت الخدمية، وأنه سيتم مخاطبة جهاز مدينة أسوان الجديدة لتوفير سيارات لنقل الطلاب بمواعيد منتظمة بما ييسر إنتقالهم من وإلى المدرسة ، كما تم تكليف إدارة أسوان التعليمية بالعمل على إزالة وتذليل كافة المشكلات التى قد تواجه الطلاب ، والتعامل الفورى مع أى معوقات تؤثر على إنتظامهم الدراسى .

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