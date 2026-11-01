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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيثم حسن: تمثيل منتخب مصر شعور عظيم.. ومواجهتا مالاوي في غاية الأهمية

هيثم حسن
هيثم حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

تحدث هيثم حسن، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف سيلتيك الاسكتلندي، عن سعادته بتمثيل الفراعنة، مؤكدًا أن ارتداء قميص المنتخب الوطني يمنحه شعورًا رائعًا، في ظل رغبته في المساهمة مع زملائه لتحقيق أهداف الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال هيثم حسن، في تصريحات تلفزيونية، إن اللعب لمنتخب مصر يمثل شعورًا عظيمًا، موضحًا أن اللاعب عندما يرتدي قميص منتخب بلاده يكون ممثلًا لوطنه، وهو ما يمنحه إحساسًا بالفخر والسعادة.

وأضاف أن المنتخب الوطني يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، مشيرًا إلى أنه يستمتع باللعب إلى جوارهم، ويتطلع إلى مواصلة تقديم أفضل ما لديه خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق لاعب منتخب مصر إلى مواجهتي مالاوي المقبلتين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، مؤكدًا أهميتهما الكبيرة في مشوار الفراعنة نحو التأهل للبطولة القارية.

وأوضح هيثم حسن أن تحقيق الفوز في المباراتين سيمنح منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة، ويعزز فرصه في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي يوم 13 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولي، قبل أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم 17 من الشهر ذاته، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

سيلتيك الاسكتلندي قميص المنتخب الوطني منتخب مصر لاعب منتخب مصر استاد القاهرة الدولي

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