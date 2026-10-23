المحترفون المصريون| صلاح ومرموش استثناء ورقم سلبي لـ هيثم حسن

واصل اللاعبون المصريون، التألق في الملاعب الأوروبية، ويأتي على رأسهم الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

فيما شهد الأسبوع الماضي رقم سلبي لهيثم حسن، خلال الفترة الماضية وحتى قبل انتقاله إلى سيلتك الأسكتلندي.

رقم سلبي لهيثم حسن

كشفت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، عن رقم سلبي سجله هيثم حسن، لاعب منتخب مصر ونادي سيلتك الاسكتلندي، بعدما تخطى الرقم السابق للاعب الإنجليزي السابق آلان سميث، الذي خاض 70 مباراة متتالية دون تسجيل أي أهداف.

وبحسب الشبكة، وصل هيثم حسن إلى 71 مباراة متتالية دون هز الشباك، ليصبح صاحب أطول سلسلة مباريات متتالية دون تسجيل أهداف، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم اللاعب الإنجليزي.

وأشارت «أوبتا» إلى أن سلسلة غياب هيثم حسن عن التسجيل بدأت منذ مايو 2025، وشملت مشاركاته مع منتخب مصر وريال أوفييدو وسيلتيك.

ويأتي هذا الرقم في ظل استمرار غياب اللاعب عن التسجيل خلال مبارياته الأخيرة، بعدما وصل إلى المباراة رقم 71 دون إحراز أي هدف.

تألق إبراهيم عادل ومحمد صلاح

تألق ابراهيم عادل نجم نورشيلاند الدنماركي ومحمد صلاح نجم طرابزون التركي أمس خلال مشاركتهما مع فرقهما في دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل إبراهيم عادل ثنائية مع فريقه ضد سسكا صوفيا البلغاري بدوري المؤتمر الأوروبي

وسجل عادل ٣ اهداف في بطولة المؤتمر الأوروبي حتى الان و قام ب7 مراوغات ناجحة.

فيما حقق فريق طرابزون سبور التركي الفوز على فريق هارتس الاسكتلندي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027، في المباراة التي يستضيفها ملعب بابارا بارك.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة من ركلة جزاء نفذها على طريقة بانينكا ليعلن عن تقدم طرابزون بهدف نظيف.

وسجل فرانكولينو دجو الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر اللقاء بعد جملة بينه وبين محمد صلاح ليعلن عن الهدف الثاني لصالح طرابزون سبور.

وفي الدقيقة 90+5 تعرض سيدني لوبيز كابرال لاعب طرابزون سبور للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

عدم مشاركة حمزة عبد الكريم

ولم يشارك حمزة عبد الكريم في خسارة برشلونة برباعية مقابل هدفين أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

انطلاقة مرموش

واصل عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي توتنهام كتابة اسمه في سجلات المحترفين المصريين بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفا في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، لينفرد بالمركز الثالث في قائمة الهدافين المصريين، متجاوزا عمرو زكي مهاجم المنتخب الوطني السابق الملقب بـ"البلدوزر".

وجاء إنجاز مرموش بعدما سجل هدفا جديدا بقميص توتنهام ليكسر التعادل مع عمرو زكي الذي أحرز 10 أهداف خلال تجربته مع ويجان أتلتيك ويصبح صاحب المركز الثالث منفردا في ترتيب اللاعبين المصريين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ البريميرليج.

ويعد هذا هو الهدف الأول لعمر مرموش مع توتنهام منذ انتقاله إلى الفريق.