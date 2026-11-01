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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الأعلى للإعلام» يُوافق على عودة بث 3 برامج على قنوات «الشمس» و«الحدث اليوم» و«هي»

الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة التظلمات، برئاسة الدكتور سامي الشريف، بعودة بث ثلاثة برامج سبق أن صدر قرار بوقفها، وذلك بعد اتخاذ القنوات خطوات جادة لتصويب مسار هذه البرامج، وإجراء تعديلات على مضمونها بما يعالج المخالفات التي رُصدت بها، ويضمن توافقها مع المعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.

وشملت الموافقة عودة بث برنامج «آخر الحكاية» على قناة «الشمس»، الذي كان يُذاع سابقًا تحت مسمى «حكايات مجذوب»، وذلك عقب قيام إدارة القناة بتغيير اسمه، وبرنامج «من الجاني» على قناة «الحدث اليوم»، وبرنامج «ست الحبايب» على قناة «هي».

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استمرار متابعة ورصد ما يُبث عبر وسائل الإعلام، وما يُنشر على الصفحات والحسابات الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إداراته المختصة، للتحقق من مدى الالتزام بأحكام القانون والأكواد والمعايير المهنية والإعلامية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

يأتي ذلك في إطار حرص المجلس على الارتقاء بالمنظومة الإعلامية، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، وتقديم محتوى إعلامي هادف يليق بالمشاهد المصري، مع إتاحة الفرصة أمام المؤسسات والقنوات الإعلامية لتصويب أوضاعها ومعالجة الأخطاء وتلافي التجاوزات، وهو ما عكسته استجابة القنوات المعنية واتخاذها إجراءات فعلية لإعادة ضبط مسار برامجها بما يتوافق مع الضوابط المنظمة للعمل الإعلامي.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز لجنة التظلمات سامي الشريف ثلاثة برامج

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