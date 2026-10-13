الزمالك يشكو مخرج مباراة القمة رسميا للأعلى للإعلام

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من نادي الزمالك ضد المخرج وليد فاروق، مخرج مباراة كرة القدم بين الزمالك والأهلي، التي أقيمت مساء الأحد 11 أكتوبر الجاري، وذلك بداعي تعمد المشكو في حقه إبراز صوت هتافات جماهير النادي الأهلي التي تضمنت سبابا وألفاظا نابية بحق نادي الزمالك وجماهيره، خلال البث التليفزيوني المباشر للمباراة عند نهايتها، بحسب ما ورد في الشكوى.

وذكر الزمالك في شكواه أن ذلك يمثل انتهاكا لقيم المجتمع وميثاق الشرف الإعلامي مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخرج اللقاء.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، لبحثها ودراسة ما ورد بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.