الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب مخالفات بعض البرامج

قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الحدث اليوم» لجلسة استماع؛ وذلك في ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات في محتوى حلقات برامج «نبض الوطن» و«أمن وأمان» و«خط أحمر» و«المشوار مع روان»، للأكواد الإعلامية.

وذلك في إطار جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، لمواجهة ظاهرة “بيع الهواء”.

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مواصلته، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يُتداول عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، ضمانًا لدقة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.