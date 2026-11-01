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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المركز الإسلامي بالأمازون يختتم ندوة «الإسلام دين هداية ورحمة للعالمين»

المركز الإسلامي بالأمازون يختتم ندوة «الإسلام دين هداية ورحمة للعالمين
المركز الإسلامي بالأمازون يختتم ندوة «الإسلام دين هداية ورحمة للعالمين
إيمان طلعت

اختتم المركز الإسلامي بالأمازون فعاليات ندوة «الإسلام دين هداية ورحمة للعالمين»، التي أُقيمت تحت إشراف فضيلة الشيخ أحمد يونس أحمد عبد الغني، مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى المركز الإسلامي بالأمازون، بمشاركة عدد من أبناء الجالية المسلمة، وحضور عدد من غير المسلمين والبرازيليين وممثلي جنسيات مختلفة.

 ندوة الإسلام دين هداية ورحمة للعالمين

وتناولت الندوة التعريف بحقيقة الإسلام ومبادئه، وما تقوم عليه رسالته من قيم الهداية والرحمة والتسامح والتعايش، إلى جانب إبراز أثر هذه القيم في بناء المجتمعات وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات.

وتضمنت الفعاليات تكريم عدد من المشاركين والجهات التي أسهمت في تنظيم الندوة؛ تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم في إنجاحها ودعم أنشطة المركز الإسلامي.

وعقب انتهاء الندوة، أُقيم حفل عشاء للمشاركين والحضور، في إطار ختام الفعاليات.

وأكد مبعوث وزارة الأوقاف أهمية استمرار الأنشطة الدعوية واللقاءات التعريفية بالإسلام في المجتمع البرازيلي، بما يسهم في توضيح مبادئه ومقاصده، وفتح مجالات للتواصل والحوار، مشيدًا بتعاون أبناء الجالية المسلمة بمدينة مناوس ومشاركتهم في أنشطة المركز.

وتأتي الندوة في إطار جهود المركز الإسلامي بالأمازون، بالتعاون مع مبعوث وزارة الأوقاف المصرية، للتعريف بصحيح الإسلام ونشر قيمه الإنسانية. 

المركز الإسلامي بالأمازون الأمازون الإسلام دين هداية ورحمة للعالمين

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