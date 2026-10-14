الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" لمخالفات بعض البرامج

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الحدث اليوم» لجلسة استماع؛ وذلك في ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات في محتوى حلقات برامج «نبض الوطن» و«أمن وأمان» و«خط أحمر» و«المشوار مع روان»، للأكواد الإعلامية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مواصلته، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يُتداول عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية.

كما أكد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، ضمانًا لدقة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.