"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى من الغرفة التجارية ضد برنامج "كل الكلام" على قناة "الشمس"

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الغرفة التجارية المصرية بمحافظة كفر الشيخ، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها المهندس حاتم عبدالغفار، والدكتور محمد كمال عبدالحافظ، رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة، ضد حلقة برنامج «كل الكلام» المذاعة بتاريخ 15 أكتوبر 2026 عبر قناة «الشمس» تقديم عمرو حافظ.

وجاءت الشكوى بداعي إساءة مقدم البرنامج إلى سمعة الصيادلة وتشويه صورتهم الذهنية لدى الرأي العام، فضلاً عن إرباك سوق الدواء المصري، إثر تناوله ملف أسعار الأدوية والادعاء بتلاعب الصيادلة في الأسعار من خلال قيامهم بطمس الأسعار المحددة من هيئة الدواء المصرية وإعادة تسعيرها من تلقاء أنفسهم.

وعلى الفور تم إحالة الشكوي إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والتي قررت استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس» لجلسة استماع.