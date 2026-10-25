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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى من الغرفة التجارية ضد برنامج "كل الكلام" على قناة "الشمس"

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الغرفة التجارية المصرية بمحافظة كفر الشيخ، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها المهندس حاتم عبدالغفار، والدكتور محمد كمال عبدالحافظ، رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة، ضد حلقة برنامج «كل الكلام» المذاعة بتاريخ 15 أكتوبر 2026 عبر قناة «الشمس» تقديم عمرو حافظ.

وجاءت الشكوى بداعي إساءة مقدم البرنامج إلى سمعة الصيادلة وتشويه صورتهم الذهنية لدى الرأي العام، فضلاً عن إرباك سوق الدواء المصري، إثر تناوله ملف أسعار الأدوية والادعاء بتلاعب الصيادلة في الأسعار من خلال قيامهم بطمس الأسعار المحددة من هيئة الدواء المصرية وإعادة تسعيرها من تلقاء أنفسهم.

وعلى الفور تم إحالة الشكوي إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والتي قررت استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس» لجلسة استماع.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز شكوى الغرفة التجارية كل الكلام الشمس

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"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى من الغرفة التجارية ضد برنامج "كل الكلام" على قناة "الشمس"

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