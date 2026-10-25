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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل 2030.. وزير الدفاع البريطاني: أمامنا 1000 يوم للاستعداد للحرب

وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج
وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج
خاطر عبادة

قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج، إن بريطانيا يجب أن تكون مستعدة للحرب في غضون 1000 يوم، مع تكثيف روسيا حربها الهجينة ضد حلف الناتو، محذراً من أن خصوم لندن قد يكونون في وضع يسمح لهم بشن هجوم بحلول عام 2030.


تحذير من هجوم روسي محتمل بحلول 2030


وكتب ستريتينج في صحيفة "ديلي تليجراف": "أولويتي الأساسية هي التأكد من أن هذا البلد مستعد لخوض الحرب والفوز بها.. لتجنب الأسوأ، علينا الاستعداد له. في المقام الأول، يعني ذلك توسيع قدراتنا حتى يفكر خصومنا مرتين قبل مهاجمتنا. وإذا فشل ذلك، فعلينا ضمان أن تكون بريطانيا مستعدة للحرب".


دعوة الأسر لتخزين المؤن


وجاءت رسالة ستريتينج بعد أيام من إطلاق الحكومة حملتها "كن مستعداً"، التي نصحت الأسر بتخزين المواد الغذائية غير القابلة للتلف وزجاجات المياه والبطانيات وأجهزة الراديو، تحسباً لهجوم إلكتروني أو حادث جوي قاس قد يؤدي لإغلاق البنية التحتية الحيوية.
وبحسب النصيحة الحكومية، ينبغي على البريطانيين الاستعداد للعيش ثلاثة أيام على الأقل دون الوصول إلى سوبر ماركت أو نظام دفع إلكتروني.

وجاء التحذير بعد إغلاق مواقع ويب حول العالم إثر اكتشاف شركتين متخصصتين في الذكاء الاصطناعي ثغرة أمنية خطيرة في لغة البرمجة PHP التي تشغل نحو 70% من مواقع الويب.

تهديد الكابلات البحرية

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، كشفت "التليجراف" أن روسيا تنشر سفن صيد للتجسس على الكابلات البحرية الحيوية لبريطانيا، وأكد وزراء أن موسكو تستخدم "وكلاء تجاريين" لتهديد البنية التحتية تحت سطح البحر، فيما وضعت الحكومة خططاً لسجن مرتكبي تخريب الكابلات لفترات طويلة.

وقال ستريتينج: "إن استعداد خصومنا لإلحاق الضرر بنا ليس جديداً.. ما تغير هو قدرتهم. بحلول عام 2030، قد تمكنهم قوتهم العسكرية واقتصادهم الحربي من شن هجوم. وهذا يمنحنا ما يزيد قليلاً عن ألف يوم لإتمام مهمتنا: أن نكون على أهبة الاستعداد مع حلفائنا للقتال والانتصار".


خلاف حول ميزانية الدفاع


وحذر الوزير من أن الهدف الاستراتيجي للاستعداد للحرب يضيع "وسط التركيز على النسب المئوية والتواريخ"، في أقوى إشارة حتى الآن إلى أن جون هيلي، وزير المالية، لن يلتزم بإنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول 2030 في ميزانية يوم الأربعاء.


وكتب: "يجب على المحافظين أن يواجهوا حقيقة أنهم تركوا بريطانيا بأصغر جيش منذ الحروب النابليونية، وفشلوا في تحقيق كل هدف من أهداف التجنيد، وأشرفوا على انخفاض الروح المعنوية بشكل حاد.. هذه الحكومة تحقق بالفعل أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة".


وكان هيلي قد استقال من منصب وزير الدفاع في يونيو بسبب رفض كير ستارمر إنفاق 3% على الدفاع بحلول 2030، وكتب في رسالة استقالته أن وزارة الخزانة "لم تكن مستعدة لتخصيص الموارد التي تحتاجها الأمة للدفاع".

لكن منذ تعيينه وزيراً للخزانة في حكومة آندي بورنهام، تحول التركيز من هدف 3% إلى التزام الناتو بالإنفاق 3.5% بحلول 2035، وهو ما اعتبرته زعيمة المحافظين كيمي بادينوش "تأجيلاً للإنفاق الدفاعي إلى أجل غير مسمى".


وأضاف ستريتينج: "يريد الجمهور أن يرانا نبذل المزيد ونستثمر أكثر.. وهذا يأتي مع خيارات ومفاضلات في الإنفاق الحكومي، لذلك أشعر بمسؤولية كبيرة لاستخدام كل قرش بحكمة".

تحذيرات سابقة من قادة الجيش


وفي يوليو العام الماضي، حذر الجنرال السير باتريك ساندرز، رئيس أركان الجيش السابق، من أن أمام بريطانيا أقل من خمس سنوات للاستعداد للحرب مع فلاديمير بوتين وضرورة بناء المخابئ والاستثمار في الدفاع الجوي.


وقالت جين ساندرز لـ"التليجراف": "العالم أصبح خطيراً، إن لم يكن أكثر خطورة مما كان عليه في الحرب الباردة.. أشعر بقلق أكبر بشأن قدرتنا على الصمود والتعافي من الضربات وحماية سكاننا المدنيين".

وانتقد ساندرز هيلي لرفضه وضع خطط لزيادة الإنفاق إلى 3% بحلول 2030، فيما دعا أندرو جريفيث، وزير المالية في حكومة الظل، هيلي للاستقالة إذا فشل في تمويل هذا الهدف، قائلاً: "نعيش عصر تهديدات غير عادية.. لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد قوي بدون دفاع قوي".

وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج بريطانيا روسيا حرب

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