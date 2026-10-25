خلاف جديد يتسبب في تعثر تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن أسباب تعثر مفاوضات تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة بالقلعة الحمراء بشأن تجديد تعاقد اللاعب لمدة موسمين.

سبب جديد بشأن تعثر تجديد عقد محمد هاني

وأكد المصدر، أن الخلاف بين الطرفين ظهر خلال مناقشة بعض التفاصيل المالية والتعاقدية، بعدما طلب محمد هاني زيادة مدة التجديد إلى ثلاثة مواسم بدلًا من موسمين، وهو ما لم يلقَ قبولًا لدى إدارة النادي الأهلي، التي تمسكت بموقفها بشأن مدة العقد الجديد.

وأضاف المصدر، أن اللاعب طلب الحصول على 50% من مقدم التعاقد، مقابل التراجع عن طلبه إلغاء بند نسبة المشاركة في العقد الجديد، في إطار محاولات الوصول إلى صيغة نهائية ترضي الطرفين.

وأوضح أن إدارة الأهلي رفضت هذا المقترح، وتمسكت بتجديد عقد محمد هاني لمدة موسمين فقط، مع الإبقاء على بند نسبة المشاركة ضمن بنود التعاقد، باعتباره أحد الشروط التي ترى الإدارة ضرورة استمرارها في العقد الجديد.

وأشار المصدر إلى أن استمرار الخلاف حول مدة التعاقد ومقدم العقد وبند نسبة المشاركة حال دون إنهاء ملف التجديد حتى الآن، رغم وجود اتفاق مبدئي سابق بين اللاعب وسيد عبد الحفيظ.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة محاولات جديدة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، في ظل رغبة الأهلي في حسم ملف تجديد عقد محمد هاني، وتجنب استمرار حالة الجدل بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق.