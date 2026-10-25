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التوقيت الشتوي في مصر 2026.. بدأ العد التنازلي لتأخير الساعة 60 دقيقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التوقيت الشتوي في مصر 2026.. بدأ العد التنازلي لتأخير الساعة 60 دقيقة

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
خالد يوسف

ساعات معدودة تفصلنا عن محطة زحزحة عقارب الساعة وإسدال الستار على التوقيت الصيفي.. مع نبض الشارع الحائر بين ترقب التغيير وحسابات حركة التجارة، يعود الجدل من جديد حول المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش، حيث لا تحرك الدولة عقارب الساعة عبثاً؛ بل تعيد ضبط بوصلة الطاقة وتنظيم إيقاع الحياة اليومية وفق معادلة دقيقة توازن بين نبض الأسواق وراحة المواطن.. فمتى تحديداً تبدأ دقات التوقيت الشتوي؟ وما هي الكلمة الأخيرة للجهات الرسمية بشأن خريطة المواعيد الجديدة؟.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يُطبق التوقيت الشتوي وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

موعد بدء التوقيت الشتوي

وبموجب القانون، ينتهي التوقيت الصيفي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، ومع بدء يوم الجمعة التالي يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت الشتوي.

تأخير الساعة 60 دقيقة

وعند حلول الساعة 12 منتصف الليل، تُعاد الساعة إلى 11 مساءً، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.

كيفية ضبط الساعة مع التوقيت الشتوي

- مع بدء التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

- الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تُجري التغيير تلقائيًا عند تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا.

ضبط الساعة

- الساعات اليدوية وبعض الأجهزة الإلكترونية تحتاج إلى تعديل الوقت يدويًا.

- يُنصح بالتأكد من ضبط الأجهزة بعد بدء تطبيق التوقيت الجديد لتجنب أي اختلاف في المواعيد.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار القانون المنظم للتغيير بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بهدف تنظيم ساعات العمل والاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026

وفق المواعيد المنظمة لتشغيل المحال العامة والمولات التجارية، يكون موعد الغلق في الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية.

غلق المحلات

ويُسمح بمد ساعات الغلق حتى 11 مساءً أيام الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

تختلف مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال التجارية، إذ يستمر العمل حتى 12 منتصف الليل في الأيام العادية.

غلق المطاعم والكافيهات

ويمتد موعد الغلق إلى الساعة 1 صباحًا أيام الخميس والجمعة، وخلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية

تخضع الورش والأعمال الحرفية للمواعيد المحددة بقرارات تنظيم تشغيل وغلق المحال العامة، مع مراعاة طبيعة النشاط والمناطق التي توجد بها، والاستثناءات المقررة لبعض الأنشطة والخدمات.

مواعيد غلق الورش والأعمال
التوقيت الشتوي عقارب الساعة التوقيت الصيفي المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات غلق الورش تشغيل المطاعم

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