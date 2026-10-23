موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

يستعد المواطنون في مصر للعودة إلى التوقيت الشتوي مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر 2026، وسط تساؤلات بشأن موعد تغيير الساعة والطريقة الصحيحة لضبطها، إلى جانب تأثير الانتقال بين التوقيتين على مواعيد العمل والدراسة ووسائل النقل ومختلف الأنشطة اليومية.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

ويأتي تغيير التوقيت ضمن النظام المعمول به في مصر لتنظيم الساعة الرسمية على مدار العام، إذ يتم تقديم الساعة 60 دقيقة خلال فترة التوقيت الصيفي، ثم تأخيرها 60 دقيقة عند بدء التوقيت الشتوي، بما يعيد العمل إلى التوقيت السابق.

ما الفرق بين التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي

يتمثل الاختلاف الأساسي بين التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي في ضبط الساعة الرسمية للدولة، حيث يبدأ التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة، بينما تتم العودة إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخيرها 60 دقيقة.

ويترتب على هذا التغيير اختلاف التوقيت الرسمي المستخدم في تحديد مواعيد العمل والدراسة والخدمات والمواصلات، دون أي تغيير في عدد ساعات اليوم الفعلية، إذ يقتصر الأمر على تعديل الساعة المعتمدة لتنظيم الأنشطة اليومية.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

كيفية تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

تتم العودة إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند حلول الموعد الرسمي المحدد لتطبيق النظام الجديد.

وعلى سبيل المثال، إذا كانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة منتصف الليل، فسيتم إرجاعها إلى الحادية عشرة مساء اليوم نفسه، بما يمنح المواطنين ساعة إضافية وفقا للتوقيت الرسمي.

ويفضل التأكد من ضبط الساعات والأجهزة الإلكترونية خلال موعد الانتقال، خاصة عند وجود ارتباطات مهمة أو رحلات سفر وحجوزات مرتبطة بتوقيت محدد.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وفقا للقواعد المنظمة للتوقيت الصيفي، والتي تحدد انتهاء العمل به في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، مع تأخير الساعة 60 دقيقة عند حلول الموعد المحدد للانتقال إلى التوقيت الجديد.

ويرتبط تطبيق التوقيت الشتوي بالموعد القانوني المحدد وليس ببداية فصل الشتاء من الناحية الفلكية، إذ يمكن أن يبدأ العمل بالتوقيت الجديد قبل حلول فصل الشتاء رسميا، بصرف النظر عن درجات الحرارة أو التغيرات المناخية.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

يستهدف نظام التوقيت الصيفي الاستفادة بصورة أفضل من ساعات النهار، من خلال تقديم الساعة الرسمية بما يتناسب مع فترات سطوع الشمس، وهو ما قد يساعد على تقليل الحاجة إلى استخدام الإضاءة الصناعية خلال بعض ساعات المساء.

كما يأتي تطبيق النظام ضمن جهود ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم الاستخدام اليومي للكهرباء، إلى جانب مواءمة مواعيد الأنشطة المختلفة مع ساعات النهار المتاحة.