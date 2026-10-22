السيسي: الدولة المصرية احتاجت وقتًا طويلًا لاستعادة عافيتها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الدولة المصرية احتاجت وقتًا طويلًا لاستعادة عافيتها، مشيرًا إلى أن بناء الدول واستقرارها لا يتحققان في وقت قصير، بل يتطلبان سنوات طويلة من العمل والصبر.

الدول تُبنى خلال 50 و100 عام وما تحقق في مصر فضل من الله

وقال السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، إن الدول تقوم خلال 50 و100 عام، متسائلًا عما إذا كانت الدولة المصرية قد استغرقت وقتًا كبيرًا حتى تسترد عافيتها، في إشارة إلى حجم التحديات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأضاف الرئيس أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الـ12 الماضية يمثل فضلًا من الله، مؤكدًا أن الفضل يعود إلى الله في ما وصلت إليه الدولة من تحسن في أوضاعها وقدرتها على مواجهة التحديات.

وأوضح السيسي أن الشعور بالحرج ينتابه عندما لا يؤدي ما عليه من مسؤوليات، قائلًا إن صوته ينخفض ويشعر بالخجل عندما لا يقوم بما يجب عليه القيام به.

وشدد الرئيس على أهمية العمل والصبر في مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أنه سبق أن أكد ضرورة التمسك بهذين الأمرين، دون تقديم وعود تتجاوز ما يمكن تحقيقه.

وقال السيسي إن ما تحقق خلال السنوات الماضية لم يكن بمعزل عن التوفيق الإلهي، مؤكدًا في حديثه أن الفضل يعود إلى الله، الذي وصفه بصاحب الكرم.

وتطرق الرئيس إلى ما مرت به الدولة المصرية من ظروف صعبة، مشيرًا إلى أن البلاد كانت تواجه خطر التحول إلى دولة فاشلة، قبل أن تتمكن من تجاوز تلك المرحلة.