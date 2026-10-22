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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
عبد الفتاح تركي

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وفقًا للتاريخ الوارد في النص، وذلك من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس، لتعود من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساءً، إيذانًا بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت المعتاد.

ويتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 مع اقتراب انتهاء التوقيت الصيفي، نظرًا إلى ارتباط تغيير الساعة بمواعيد العمل والدراسة ووسائل المواصلات والأنشطة اليومية المختلفة، فضلًا عن أهمية التأكد من ضبط الساعات والأجهزة الإلكترونية بما يتوافق مع التوقيت الرسمي الجديد.

ويستند نظام تغيير الساعة في مصر إلى القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، الذي ينظم موعد تقديم الساعة القانونية وتأخيرها خلال العام، وفقًا للفترة المحددة لتطبيق هذا النظام.

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موعد التوقيت الشتوي

متى ينتهي التوقيت الصيفي 2026 في مصر؟

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي 2026 مع نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ليبدأ تطبيق التوقيت الشتوي عند منتصف الليل، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة والعودة إلى التوقيت المعتاد.

ويعني هذا التغيير إعادة الساعة إلى الوراء بمقدار ساعة واحدة، وهو ما يستدعي انتباه المواطنين إلى مواعيد العمل والدراسة والتحركات اليومية، خاصة خلال الساعات الأولى من تطبيق التوقيت الشتوي.

ويأتي انتهاء التوقيت الصيفي ضمن النظام السنوي المعمول به في مصر، والذي يحدد فترة تقديم الساعة القانونية خلال أشهر الربيع والصيف، ثم العودة إلى التوقيت المعتاد مع نهاية شهر أكتوبر.

لماذا يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند تطبيق التوقيت الشتوي؟

يرتبط تغيير الساعة في مصر بالقواعد التي حددها القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي ينص على تقديم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

وبموجب هذا النظام، تُقدَّم الساعة خلال فترة التوقيت الصيفي، ثم تُؤخَّر 60 دقيقة عند انتهاء هذه الفترة، لتعود البلاد إلى التوقيت المعتاد.

ويستهدف تطبيق التوقيت الصيفي ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من امتداد ساعات النهار خلال فصلي الربيع والصيف، من خلال تعديل التوقيت الرسمي بما يتناسب مع طبيعة ساعات الإضاءة الطبيعية.

لماذا اختير يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الشتوي؟

يُعد يوم الجمعة موعدًا مناسبًا لتغيير التوقيت، باعتباره يوم إجازة أسبوعية في قطاعات واسعة من الدولة، وهو ما يساعد على تقليل احتمالات حدوث ارتباك في مواعيد العمل بالمصالح الحكومية والمؤسسات.

كما يمنح تطبيق التغيير في يوم الإجازة الأفراد فرصة للتكيف مع تعديل الساعة، والاستعداد للعودة إلى مواعيد العمل والأنشطة اليومية وفق التوقيت الجديد.

وتبرز أهمية معرفة موعد تغيير الساعة مسبقًا في الاستعداد للمواعيد المرتبطة بالعمل والدراسة ووسائل المواصلات، إلى جانب مراجعة إعدادات الأجهزة الإلكترونية التي قد تحتاج إلى ضبط يدوي إذا لم تكن خاصية التحديث التلقائي مفعلة.

التوقيت الشتوي

كيف تضبط الساعة تلقائيًا على هواتف iPhone بعد التوقيت الشتوي؟

يمكن لمستخدمي هواتف iPhone ضبط الساعة تلقائيًا من خلال إعدادات الجهاز، بما يساعد على تحديث الوقت وفق التغييرات المطبقة على التوقيت الرسمي.

وتتمثل خطوات ضبط الساعة على هواتف آيفون في الآتي.

فتح إعدادات الهاتف.

اختيار «عام».

الدخول إلى «التاريخ والوقت».

تفعيل خيار «التعيين تلقائيًا».

وبعد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث وقت هاتف iPhone تلقائيًا وفقًا لأي تغييرات يتم تطبيقها، بشرط توافر الظروف اللازمة لتحديث الوقت تلقائيًا على الجهاز.

ويُفضل التحقق من إعدادات التاريخ والوقت قبل موعد تطبيق التوقيت الشتوي، للتأكد من تفعيل الخيار الصحيح وتجنب أي اختلاف في الساعة المعروضة على الهاتف.

ما خطوات تغيير الساعة على هواتف أندرويد؟

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تحديث الساعة بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي من خلال إعدادات الهاتف، مع اختلاف أسماء بعض الخيارات ومواقعها بحسب نوع الجهاز وإصدار نظام التشغيل المستخدم.

وتشمل الخطوات الواردة لضبط الساعة على هواتف أندرويد ما يأتي.

الدخول إلى إعدادات الهاتف.

اختيار «Additional setting» أو «إعدادات إضافية».

الضغط على «الوقت والتاريخ» أو «Date & Time».

تفعيل خيار تعديل الوقت والتاريخ تلقائيًا، ثم إعادة تشغيل الهاتف.

الضغط على «حفظ».

ويساعد تفعيل التحديث التلقائي للوقت والتاريخ على ضبط الساعة وفق إعدادات الوقت المتاحة للجهاز، لكن قد تختلف طريقة الوصول إلى هذه الخيارات من هاتف إلى آخر.

لذلك، يُنصح بمراجعة إعدادات التاريخ والوقت والتأكد من تفعيل الضبط التلقائي، خاصة عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي، لتجنب أي اختلاف قد يؤثر على مواعيد التنبيهات أو الاجتماعات أو الأنشطة اليومية.

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات في التوقيت الشتوي 2026

متى عادت مصر إلى تطبيق التوقيت الصيفي؟

عادت مصر إلى تطبيق نظام التوقيت الصيفي في أبريل 2023، بعد توقف استمر عدة سنوات، وذلك بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وينص القانون على تقديم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

ويستهدف هذا النظام ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من امتداد ساعات النهار خلال فصلي الربيع والصيف، عن طريق تعديل التوقيت الرسمي بما يتناسب مع طبيعة ساعات الإضاءة الطبيعية.

ويأتي الانتقال إلى التوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر استكمالًا للدورة السنوية المحددة لتطبيق التوقيت الصيفي، إذ تُعاد الساعة إلى التوقيت المعتاد بعد انتهاء الفترة القانونية المخصصة لتقديمها.

ما أهم الاستعدادات المطلوبة قبل تطبيق التوقيت الشتوي 2026؟

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي، تبرز أهمية مراجعة إعدادات الساعات والأجهزة الإلكترونية، والتأكد من معرفة موعد تأخير الساعة 60 دقيقة، حتى لا يحدث ارتباك في المواعيد اليومية.

وتشمل الاستعدادات مراجعة إعدادات التاريخ والوقت على هواتف iPhone وأندرويد، والتحقق من تفعيل خاصية التحديث التلقائي، إلى جانب الانتباه إلى المواعيد المرتبطة بالعمل والدراسة ووسائل المواصلات.

كما يساعد التعرف مسبقًا على موعد انتهاء التوقيت الصيفي في التخطيط للأنشطة اليومية وفق التوقيت الجديد، خاصة في اليوم الأول من تطبيق التوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي

وبذلك، يرتبط تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي مع نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر، وتأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، وفقًا للقواعد التي ينظمها القانون رقم 24 لسنة 2023.

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