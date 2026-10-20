الأسبوع المقبل.. موعد بداية التوقيت الشتوى 2026 فى مصر

أيام قليلة متبقية على بدء تطبيق التوقيت الشتوي2026 وموعد تغيير الساعة في مصر، وبذلك يتم تأخير الساعة 60 دقيقة للخلف، وبدء التوقيت الشتوي وفقاً للقانون .

ينص نظام التوقيت الصيفي على تقديم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة خلال فترة تطبيقه، ثم إعادتها إلى التوقيت المعتاد مع نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، بينما تتم العودة إلى التوقيت الشتوي وفق الموعد المحدد قانونًا.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر، وفقًا للجدول الزمني المحدد لتغيير الساعة، حيث يجري تأخير التوقيت الرسمي بمقدار 60 دقيقة عند منتصف الليل بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر.

وبذلك، عندما تصل الساعة إلى الثانية عشرة منتصف الليل، تعود إلى الحادية عشرة مساءً من يوم الخميس نفسه، لتتكرر الساعة الحادية عشرة مساءً خلال ليلة الانتقال إلى النظام الجديد.

انتهاء التوقيت الصيفى بداية الشتوى

ويحدد القانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، على أن يستمر تطبيقه حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

يوافق آخر خميس من شهر أكتوبر 2026 يوم 29 أكتوبر، وبذلك ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية هذا اليوم، وتبدأ العودة إلى التوقيت الشتوي مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ومع بدء التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، فعندما تصل الساعة إلى 12 منتصف الليل يتم إرجاعها إلى الساعة 11 مساءً.



بداية التوقيت الشتوي يوم جمعة

يرتبط موعد تغيير الساعة بنهاية يوم الخميس وبداية الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المحدد قانونًا، وهو ما يمنح المواطنين والمؤسسات فرصة للاستعداد قبل استئناف أنشطة الأسبوع المعتادة.

كما يساعد اختيار هذا الموعد على تقليل احتمالات الارتباك الناتج عن اختلاف التوقيت، خصوصًا لدى المؤسسات التي تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بالساعة الرسمية.

وتحتاج بعض الجهات والشركات إلى مراجعة إعدادات أنظمتها الإلكترونية وخدماتها الرقمية لضمان توافقها مع التوقيت الجديد، لا سيما الأنظمة التي تنفذ معاملات أو تسجل عمليات وفق مواعيد زمنية محددة.

موعد تأخير الساعة في مصر

ومن المقرر تأخير الساعة 60 دقيقة مع حلول فجر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، لتصبح الساعة الثانية عشرة منتصف الليل الحادية عشرة مساءً، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من التوقيت الشتوي خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2026 تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

سبب تغيير الساعة والتوقيت الشتوي

يأتي العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي وفقًا للقانون المنظم لتغيير التوقيت في مصر، بهدف الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تقديم الساعة خلال فصل الصيف ثم إعادتها إلى التوقيت المعتاد مع نهاية شهر أكتوبر.

ومع بدء التوقيت الشتوي، يعود المواطنون إلى التوقيت المعتاد، ما يستلزم الانتباه إلى مواعيد العمل والمدارس والقطارات والرحلات، لتجنب أي ارتباك في المواعيد خلال يوم تغيير الساعة.