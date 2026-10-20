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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2026.. وقت تأخير الساعة 60 دقيقة

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة
موعد التوقيت الشتوي في مصر 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة
ولاء عادل

مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026، وتوقيت تأخير الساعة 60 دقيقة، خاصة أن تغيير التوقيت يرتبط بتنظيم مواعيد العمل والدراسة ووسائل المواصلات، إلى جانب مختلف الأنشطة اليومية.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر كل عام.

ويوافق الخميس الأخير من أكتوبر عام 2026 يوم 29 أكتوبر، لذلك يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

كيفية تأخير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي، تُؤخَّر الساعة لمدة 60 دقيقة، إذ تُعاد من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشرة مساءً، ليبدأ العمل بالتوقيت الجديد.

ويجب على المواطنين التأكد من ضبط الساعات والأجهزة التي لا تُحدّث الوقت تلقائيًا، لتجنب أي ارتباك في المواعيد، خاصة مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر.

وبالنسبة إلى الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على التحديث التلقائي، فمن المتوقع أن يتغير التوقيت وفقًا لإعدادات الجهاز، بشرط تفعيل الضبط التلقائي للتاريخ والوقت واختيار المنطقة الزمنية الصحيحة.

نصائح مهمة قبل تغيير التوقيت

يساعد الاستعداد المسبق لتغيير الساعة على تجنب التأخر عن المواعيد اليومية، لذلك يُنصح بمراجعة إعدادات الأجهزة المختلفة، والتأكد من مواعيد العمل والدراسة ووسائل النقل والخدمات التي قد تتأثر جداولها بالتوقيت الجديد.

كما يُفضل الرجوع إلى المواعيد الرسمية التي تعلنها الجهات المعنية، وعدم افتراض أن جميع الخدمات ستُعدّل مواعيدها بالطريقة نفسها.

ما الهدف من تطبيق التوقيت الشتوي في مصر؟

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي ضمن نظام التوقيتين الصيفي والشتوي الذي ينظمه القانون رقم 34 لسنة 2023، إذ تُقدَّم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة خلال فترة التوقيت الصيفي، ثم تعود إلى توقيتها المعتاد مع حلول الموعد المحدد لانتهائه.

ويستهدف نظام التوقيت الصيفي الاستفادة من ساعات النهار بصورة أفضل، والمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة، بينما تُمثل العودة إلى التوقيت الشتوي المرحلة التالية من النظام السنوي المعمول به في مصر.

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