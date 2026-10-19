آلام أسفل الظهر.. 10 عادات يومية تزيد الوجع وتحد من الحركة

آلام أسفل الظهر من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تؤثر في قدرة الشخص على الحركة وممارسة أنشطته اليومية، بداية من الجلوس لفترات طويلة وحتى الوقوف أو الانحناء أو حمل الأشياء، وقد تتفاقم الأعراض نتيجة بعض الممارسات اليومية التي تزيد الضغط على عضلات الظهر والعمود الفقري.

ولا يتوقف التعامل مع آلام أسفل الظهر على تناول المسكنات أو استخدام الوسائل العلاجية المختلفة، بل يتطلب أيضًا مراجعة العادات اليومية وتعديل السلوكيات التي قد تزيد الألم، إلى جانب الحفاظ على مستوى مناسب من النشاط البدني، وفقًا للحالة الصحية لكل شخص.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «Verywell Health» الصحي، فإن هناك مجموعة من الأخطاء التي ينبغي الانتباه إليها عند التعامل مع آلام أسفل الظهر، لتجنب تفاقم الأعراض وتحسين القدرة على الحركة.

10 عادات يومية تزيد آلام أسفل الظهر

1- الجلوس بوضعية خاطئة لفترات طويلة

قد يؤدي الجلوس مع انحناء الظهر لفترات ممتدة إلى زيادة الإجهاد الواقع على العضلات والمفاصل المحيطة بالعمود الفقري، خاصة عند استخدام الهاتف أو العمل أمام الكمبيوتر دون تغيير وضعية الجسم.

ولتقليل هذا الإجهاد، يُنصح باختيار مقعد يوفر دعمًا مناسبًا للظهر، وضبط ارتفاع المكتب والشاشة بما يسمح بالجلوس بصورة مريحة، مع الحرص على تغيير الوضعية والتحرك بانتظام بدلًا من الاستمرار في الجلوس لفترات طويلة دون انقطاع.

2- الابتعاد عن الحركة والنشاط البدني

قد يلجأ بعض المصابين بآلام أسفل الظهر إلى الراحة التامة خوفًا من زيادة الألم، لكن تجنب الحركة لفترات طويلة قد يؤدي إلى ضعف العضلات وتراجع القدرة على أداء الأنشطة المعتادة، خاصة في حالات الألم غير المعقدة.

وتساعد الحركة التدريجية والتمارين المناسبة على تحسين المرونة وتقوية العضلات الداعمة للعمود الفقري، لكن ينبغي اختيار الأنشطة وفقًا لطبيعة الحالة وشدة الألم، مع تجنب الحركات التي تزيد الأعراض بوضوح، والاستعانة بالطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي عند الحاجة.

3- الانسياق وراء علاجات تعد بالشفاء السريع

تنتشر منتجات ووسائل علاجية تروج لقدرتها على التخلص من آلام الظهر بصورة نهائية، إلا أن هذه الوعود لا تعني بالضرورة وجود أدلة علمية كافية تثبت فعاليتها لجميع الحالات.

ومن بين الوسائل التي قد يلجأ إليها البعض أجهزة شد العمود الفقري وطاولات الانقلاب وبعض المستحضرات الموضعية، لكن مدى الاستفادة منها يختلف وفقًا لطبيعة الألم والحالة الصحية.

لذلك، من الأفضل عدم اتخاذ القرارات العلاجية بناءً على الإعلانات أو التجارب الفردية وحدها، والرجوع إلى الطبيب لتحديد الخيارات المناسبة بدلًا من إنفاق الأموال على وسائل غير مثبتة الفائدة للحالة.

4- رفع الأوزان الثقيلة بطريقة غير مناسبة

يمكن أن يؤدي رفع الأحمال الثقيلة بصورة متكررة أو دون مراعاة القدرة البدنية إلى إجهاد عضلات الظهر وزيادة الألم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشكلات في أسفل الظهر.

وتزداد أهمية الانتباه إلى طريقة رفع الأشياء في الأعمال التي تتطلب نقل الأوزان بصورة مستمرة، إذ يُفضل الاستعانة بالمعدات المخصصة أو طلب المساعدة عند الحاجة، وتجنب حمل الأحمال التي تتجاوز القدرة على التحمل أو تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

5- تكرار الانحناء إلى الأمام

يتكرر الانحناء خلال العديد من الأنشطة اليومية، مثل تنظيف المنزل والتقاط الأشياء من الأرض واستخدام الهاتف أو العمل على المكتب، وقد يؤدي تكرار هذه الحركة، خاصة مع حمل الأوزان، إلى زيادة الإجهاد الواقع على الظهر لدى بعض الأشخاص.

ويمكن الحد من ذلك من خلال تعديل طريقة أداء المهام اليومية، وتجنب الحركات التي تثير الألم بصورة متكررة، مع الاهتمام بتعلم أساليب الحركة المناسبة.

ولا توجد وضعية واحدة أو مجموعة تمارين تصلح لجميع المصابين، لذلك ينبغي تحديد التمارين الملائمة وفقًا لطبيعة الأعراض وتوجيهات المختص.

6- تأجيل استشارة الطبيب رغم استمرار الألم

قد تتحسن بعض حالات آلام أسفل الظهر تدريجيًا، لكن استمرار الألم أو تكراره أو تأثيره في القدرة على الحركة يستدعي الانتباه، خاصة إذا أصبح من الصعب أداء المهام اليومية بصورة طبيعية.

ومن المهم مراجعة الطبيب إذا لم يتحسن الألم خلال فترة معقولة، أو إذا استمر في التفاقم، إذ يساعد التقييم الطبي على تحديد الأسباب المحتملة واختيار طريقة التعامل المناسبة مع الحالة.

أما إذا صاحب الألم ضعف جديد أو متزايد في الساقين، أو فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء، أو فقدان الإحساس بمنطقة ما بين الفخذين، فيجب التوجه إلى الطوارئ فورًا، لأن هذه العلامات قد تشير إلى مشكلة خطيرة تستدعي التدخل العاجل.

7- افتراض وجود انزلاق غضروفي دون تشخيص

قد يربط بعض الأشخاص آلام أسفل الظهر مباشرة بالانزلاق الغضروفي أو بمشكلة في فقرات العمود الفقري، لكن الألم وحده لا يكفي لتحديد السبب أو تأكيد وجود إصابة بعينها.

وتندرج حالات كثيرة ضمن آلام أسفل الظهر غير محددة السبب بدقة، وقد لا يكشف الفحص عن مشكلة واحدة واضحة تفسر الأعراض بالكامل.

ويحدد الطبيب مدى الحاجة إلى الأشعة أو الفحوصات الأخرى بناءً على التاريخ الصحي للمريض والفحص السريري وطبيعة الأعراض، إذ لا تكون الفحوص التصويرية ضرورية بصورة روتينية لكل حالة، خاصة في غياب العلامات التي تشير إلى مشكلة أكثر خطورة.

8- الاعتماد على وسائل تخفيف الألم وحدها

قد تساعد الكمادات الدافئة أو الباردة وبعض وسائل العلاج الطبيعي على تخفيف الشعور بالألم، لكنها لا تمثل بالضرورة خطة علاجية متكاملة، خاصة إذا استمرت العادات التي تسهم في زيادة الأعراض.

ويعتمد التعامل مع آلام أسفل الظهر، وفقًا للحالة، على الجمع بين تخفيف الألم والحفاظ على الحركة المناسبة وممارسة التمارين التدريجية التي يحددها المختص.

كما يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي المساعدة في تحسين المرونة وتقوية العضلات وتعديل طريقة أداء بعض الحركات اليومية، بما يتناسب مع احتياجات كل شخص واستجابته للعلاج.

9- مقارنة الأعراض بتجارب الآخرين

قد تؤدي قراءة تجارب الآخرين مع آلام الظهر، خاصة الحالات التي احتاجت إلى تدخل جراحي، إلى زيادة القلق بشأن تطور الألم أو احتمالات العلاج.

لكن مسار الحالة يختلف من شخص إلى آخر، ولا يعني احتياج أحد المصابين إلى الجراحة أن الإجراء نفسه سيكون ضروريًا لجميع من يعانون من الأعراض ذاتها.

وتتحسن حالات كثيرة بالعلاج التحفظي والحركة المناسبة مع مرور الوقت، بينما تحتاج حالات أخرى إلى تقييمات أو تدخلات متخصصة، لذلك ينبغي أن تستند القرارات العلاجية إلى التشخيص الطبي، وليس إلى تجارب الآخرين أو توقعاتهم.

10- الاستمرار في التدخين

لا تقتصر أضرار التدخين على القلب والرئتين، إذ تشير دراسات إلى وجود ارتباط بين التدخين وآلام أسفل الظهر، وقد تتداخل هذه العلاقة مع عوامل أخرى تؤثر في صحة العضلات والعمود الفقري.

ولا يعني هذا الارتباط أن التدخين هو السبب الوحيد للألم، لكنه يمثل عاملًا صحيًا يستحق الانتباه، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام متكررة أو مزمنة.

ويُعد الإقلاع عن التدخين خطوة مهمة لتحسين الصحة العامة، ويمكن الاستعانة بالطبيب للحصول على الدعم اللازم واختيار الوسائل المناسبة للمساعدة على الإقلاع.

متى تستدعي آلام أسفل الظهر التدخل الطبي العاجل؟

رغم أن كثيرًا من حالات آلام أسفل الظهر لا ترتبط بمشكلة خطيرة، فإن ظهور بعض الأعراض المصاحبة يتطلب عدم التأخر في طلب الرعاية الطبية.

وتشمل علامات الخطر ضعف الساقين الجديد أو المتزايد، وفقدان الإحساس بمنطقة ما بين الفخذين، واضطراب التحكم في البول أو البراز، خاصة إذا ظهرت هذه الأعراض بصورة مفاجئة.

كما تستدعي آلام الظهر المصحوبة بحمى أو فقدان وزن غير مبرر أو ألم مستمر يزداد ليلًا تقييمًا طبيًا، في حين ينبغي فحص الألم الذي يظهر بعد حادث أو إصابة شديدة بصورة عاجلة.