موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متي يبدأ تأخير الساعة 60 دقيقة؟

يستعد المواطنون في مصر للانتقال إلى التوقيت الشتوي خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وتغيير الساعة الرسمية للدولة، وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لنظامي التوقيت الصيفي والشتوي.

ويترتب على هذا التغيير تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، إلى جانب أهمية مراجعة مواعيد العمل والتنقلات والخدمات المختلفة لتجنب أي ارتباك خلال يوم الانتقال.

موعد التوقيت الشتوي 2026

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، إذ يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، وعندما تصل الساعة إلى الثانية عشرة منتصف الليل، تعود إلى الحادية عشرة مساء، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميا.

ويأتي هذا الموعد وفقا للقواعد التي حددها القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينظم مواعيد تقديم الساعة خلال التوقيت الصيفي وإعادتها إلى التوقيت المعتاد في نهاية شهر أكتوبر من كل عام.

وينصح المواطنون بالانتباه إلى موعد تغيير الساعة، خاصة فيما يتعلق بمواعيد العمل والمدارس والقطارات والرحلات الجوية، فضلا عن المواعيد المرتبطة بالخدمات الإلكترونية والمعاملات التي تعتمد على التوقيت الرسمي.

لماذا يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة؟

يرتبط تطبيق التوقيت الشتوي بالجدول الزمني المحدد قانونا، والذي يجعل الانتقال إلى النظام الجديد مع نهاية الخميس الأخير من أكتوبر وبداية يوم الجمعة، ويساعد تحديد موعد واضح لتغيير الساعة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين والمؤسسات لمراجعة مواعيدهم والاستعداد للتعديل.

كما يتطلب تغيير التوقيت التأكد من تحديث الأجهزة والأنظمة الإلكترونية التي تعتمد على الساعة الرسمية، لا سيما الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب والخدمات الرقمية، لضمان تسجيل المواعيد والمعاملات بصورة صحيحة.

موعد التوقيت الشتوي 2026

قانون التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، وينص على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.

كان مجلس النواب قد وافق نهائيا على القانون في أبريل 2023، في إطار إعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي بعد فترة من التوقف، ويستهدف النظام الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة، وفقا للمبررات التي صاحبت إقرار القانون.

وبموجب هذه القواعد، يتم تقديم الساعة خلال الفترة الصيفية، ثم إعادتها إلى التوقيت المعتاد مع حلول نهاية أكتوبر، بما يضمن تطبيق موعد موحد لتغيير الساعة سنويا.

لماذا يتم تغيير الساعة في مصر؟

يهدف العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي إلى الاستفادة بصورة أفضل من ساعات النهار، والمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تعديل التوقيت الرسمي بما يتناسب مع اختلاف فصول السنة.

ومع بدء التوقيت الشتوي، يعود المواطنون إلى التوقيت المعتاد، وهو ما يستدعي مراجعة المواعيد اليومية، خاصة مواعيد وسائل النقل والمؤسسات التعليمية والخدمات الحكومية، لتجنب التأخر أو حدوث أي ارتباك خلال الأيام الأولى من تطبيق النظام الجديد.

خطوات تغيير الساعة على هواتف آيفون

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون مراجعة إعدادات الوقت والتاريخ قبل بدء التوقيت الشتوي، للتأكد من تحديث الساعة تلقائيا عند تطبيق التغيير الرسمي.

وتتمثل خطوات ضبط الساعة فيما يلي.

1. فتح تطبيق الإعدادات Settings.

2. اختيار عام General.

3. الدخول إلى التاريخ والوقت Date & Time.

4. تفعيل خيار التعيين تلقائيا Set Automatically.

5. التأكد من ضبط المنطقة الزمنية على القاهرة إذا لم يحددها الهاتف تلقائيا.

ويساعد تفعيل خاصية الضبط التلقائي على تحديث الوقت وفقا لبيانات المنطقة الزمنية المعتمدة على الهاتف، دون الحاجة إلى تعديل الساعة يدويا، بشرط تحديث إعدادات الجهاز واتصاله بالخدمات اللازمة.

موعد التوقيت الشتوي 2026

كيفية ضبط الساعة على هواتف أندرويد

يستطيع مستخدمو هواتف أندرويد، بما في ذلك أجهزة سامسونج وشاومي وأوبو وريلمي، مراجعة إعدادات التاريخ والوقت لضمان توافقها مع التوقيت الرسمي في مصر.

وتشمل خطوات ضبط الساعة ما يلي.

1. فتح تطبيق الإعدادات Settings.

2. الدخول إلى قسم النظام System أو الإدارة العامة General Management، بحسب نوع الهاتف.

3. اختيار التاريخ والوقت Date & Time.

4. تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيا.

5. تفعيل المنطقة الزمنية التلقائية، والتأكد من اختيار القاهرة عند الحاجة.

وبعد تفعيل هذه الإعدادات، يفترض أن يتغير الوقت تلقائيا وفقا لقواعد المنطقة الزمنية المعتمدة، مع ضرورة التأكد من تحديث نظام الهاتف إذا لم تتغير الساعة في الموعد المحدد.