يبحث المواطنون عن مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة، لمعرفة موعد فتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش، خاصة مع اختلاف مواعيد العمل بين الأنشطة التجارية والخدمية وأيام العطلات الرسمية.

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية في التوقيت الشتوي 2026

وفقا للمواعيد المنظمة للتشغيل الشتوي، تبدأ المحال التجارية والمولات استقبال الجمهور يوميا في الساعة 7 صباحا، وتستمر في العمل حتى الساعة 10 مساء خلال الأيام العادية.

وتمدد ساعات العمل لمدة ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والأعياد الرسمية، ليصبح موعد الغلق في الساعة 11 مساء.

وتأتي هذه المواعيد في إطار تنظيم عمل الأنشطة التجارية والخدمية، وتحقيق الانضباط في الشوارع، مع مراعاة احتياجات المواطنين ومتطلبات النشاط التجاري.

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

وتتمثل مواعيد عمل المحال والمولات التجارية في الآتي:

موعد الفتح: الساعة 7 صباحا يوميا.

موعد الغلق في الأيام العادية: الساعة 10 مساء.

موعد الغلق يومي الخميس والجمعة: الساعة 11 مساء.

موعد الغلق خلال الإجازات والأعياد الرسمية: الساعة 11 مساء.

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات شتاء 2026

تختلف مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المواعيد المحددة للمحال التجارية، نظرا لطبيعة الخدمات التي تقدمها هذه الأنشطة واحتياجات المواطنين إليها خلال ساعات مختلفة من اليوم.

وبحسب المواعيد المنظمة، يبدأ استقبال الجمهور في المطاعم والكافيهات والبازارات من الساعة 5 صباحا، ويستمر العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل في الأيام العادية.

أما يومي الخميس والجمعة وخلال الإجازات والأعياد الرسمية، فيسمح باستمرار العمل حتى الساعة 1 صباحا.

وتسري هذه المواعيد كذلك على المطاعم والكافيهات الموجودة داخل المولات التجارية، فيما تستمر خدمات توصيل الطلبات للمنازل وخدمة «التيك أواي» على مدار 24 ساعة، وفقا للقواعد المنظمة.

وفيما يلي تفاصيل مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات:

موعد بدء العمل: الساعة 5 صباحا.

موعد الغلق في الأيام العادية: الساعة 12 منتصف الليل.

موعد الغلق يومي الخميس والجمعة: الساعة 1 صباحا.

موعد الغلق خلال الإجازات والأعياد الرسمية: الساعة 1 صباحا.

خدمات توصيل الطلبات والتيك أواي: على مدار 24 ساعة، وفقا للضوابط المقررة.

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية في التوقيت الشتوي 2026

وتبدأ الورش العمل في الساعة 8 صباحا، على أن تنتهي ساعات التشغيل في الساعة 6 مساء، مع مراعاة الاستثناءات التي تقررها الجهات المختصة لبعض الأنشطة وفقا لطبيعة عملها وموقعها.

وتشمل أبرز الاستثناءات الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، إلى جانب الورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين، وذلك في حدود القواعد المنظمة لكل نشاط.

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

الأنشطة المستثناة من مواعيد غلق المحلات التجارية

تتضمن قواعد تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية استثناءات لبعض الأنشطة التي ترتبط بتوفير السلع الأساسية أو تقديم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين اليومية.

وتشمل أبرز الأنشطة المستثناة وفقا للضوابط المنظمة ما يلي:

محال البقالة والسوبر ماركت.

المخابز والأفران.

محال بيع الفواكه والخضروات، وفقا لطبيعة النشاط.

محال بيع الدواجن.

أسواق الجملة.

الصيدليات.

الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

الورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين، وفقا للضوابط المقررة.