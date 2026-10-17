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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محتجون يقتحمون مقر بلدية مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا لوقت وجيز

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا
محمد على

أفادت وكالات الصحافة الفرنسية بإقدام محتجين لوقت وجيز على اقتحام مقر بلدية مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا، في أحداث شغب كبيرة.

وفي باريس ومرسيليا، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين خلال الاشتباكات.

خرج الطلاب والنقابيون ونشطاء السترات الصفراء إلى الشوارع الفرنسية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وعدم المساواة. 

وقد وقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس ومرسيليا.

وتشهد فرنسا اليوم، السبت، مظاهرات حاشدة، حيث يعبر المتظاهرون عن مظالم تتراوح بين ارتفاع الأسعار وعدم المساواة الاجتماعية ونظام التعليم المتهالك.

وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب موجة أولية من المظاهرات التي بدأت الشهر الماضي بسبب الوضع في المدارس في البلاد ، حيث اشتكى التلاميذ من غياب المعلمين وتدهور المرافق.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "الهدوء والاحترام" قبل الاحتجاجات، قائلاً إن الحق في الاحتجاج يسير جنباً إلى جنب مع "احترام الناس والممتلكات".

الفرنسية محتجين مقر بلدية مدينة مرسيليا فرنسا الشرطة الغاز المسيل الطلاب والنقابيون

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