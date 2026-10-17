الخارجية تواصل إيفاد لجان الرقم القومي لبعثاتها بالخارج لتيسير الخدمات القنصلية للمصريين

تواصل وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إيفاد لجان متخصصة لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي إلى البعثات المصرية بالخارج، حيث بدأت المرحلة الثانية من أعمال هذه اللجان في كل من بيروت والكويت والدوحة، اعتباراً من اليوم، السبت 17 أكتوبر، ولمدة عشرة أيام، وذلك لتقديم خدمات إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي لأبناء الجاليات المصرية، بما في ذلك إصدار البطاقات لأول مرة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين بالخارج وتيسير حصولهم على الوثائق الرسمية.

كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرحلة الأولى التي شملت الأردن ودبي وأبوظبي، ومن المقرر أن يستمر إيفاد تلك اللجان خلال الفترة المقبلة إلى دول أخرى، من بينها المملكة العربية السعودية واليونان وإيطاليا.

وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالمواطنين المصريين المقيمين في تلك الدول أو الدول المجاورة لها التوجه إلى السفارات والبعثات المصرية المعنية لإصدار أو تجديد بطاقات الرقم القومي للراغبين في ذلك.