قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد رمضان 2027 في مصر.. رؤية الهلال وأول أيام الصيام
أبو العينين: مصر سند أشقائها.. و رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة
من ليفربول إلى طرابزون.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية
انتقادات واسعة للرئيس الفرنسي.. ماكرون يرقص والبلاد تواجه احتجاجات عنيفة
خلال لقائه الوزير عبدالعاطي.. عراقجي: إيران تتمسك بالدبلوماسية والسلام وخفض التوتر
لو نسيت الكمبيوتر شغال.. اعرف إزاي تقفله أو تعيد تشغيله من موبايل أندرويد
رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية
تركي آل الشيخ: السعودية ومصر جناحا الأمة.. وحبنا للرئيس السيسي ليس من فراغ
بني سويف.. ضبط محطة وقود جمعت 17 ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء
بداية المشوار.. موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
بعد تصريحات الرئيس السيسي عن 2030 وقيادة الدولة.. عمرو أديب: الخبر عامل صدمة
عودة الشناوي وبقرار في الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة كيتارا في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير: الخلاف بين ترامب وزيلينسكي يهدد الدعم لـ كييف

ترامب ونظيره الأوكراني
ترامب ونظيره الأوكراني
إلهام عبد العزيز

في تحليل نشرته وكالة رويترز، قالت إن الخلاف بين ترامب وزيلينسكي يهدد الدعم الحيوي لكييف.

 

أزمة ترامب ورئيس أوكرانيا 

ومن التهديدات الأمريكية بوقف دعم أوكرانيا بالمعلومات المخابراتية إلى اتفاق للديزل قد يساعد روسيا على تمويل حربها، كان الأسبوع الماضي سيئا للعلاقات بين كييف وواشنطن، أهم حلفائها، بحسب تحليل نشرته وكالة رويترز.

ووسط استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ارتفاع تكاليف الطاقة، الذي يلقي باللوم جزئيا فيه على الضربات الأوكرانية لمصافي النفط الروسية، وجه انتقادات متكررة للرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي.

وأثار تعطل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي توفرها الولايات المتحدة مخاوف من أن تصبح أوكرانيا أكثر عرضة للخطر في وقت تستعد فيه لفصل شتاء جديد ‌من الهجمات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة.

ورد زيلينسكي على انتقادات ترامب بسلسلة غير معتادة من التصريحات العلنية الحادة، ملمحا إلى أن الولايات المتحدة باتت تميل إلى جانب روسيا. وقال إن أوكرانيا ستتجاهل مطلب ترامب بوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية، مشيرا إلى استمرار الهجمات الروسية.

وأثار اتساع هوة الخلافات مخاوف من أن تؤدي العلاقة المتقلبة بين ترامب وزيلينسكي إلى نتائج أسوأ بالنسبة لكييف، فما زال بإمكان ترامب تقييد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا أو تنفيذ تهديداته بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بساحة المعركة أو إبرام مزيد من الاتفاقات الاقتصادية مع موسكو.

وقال دانييل فرايد، المسئول الكبير بوزارة الخارجية الأمريكية لشئون أوروبا بين عامي 2005 و2009، إنه ليس من الواضح ما إذا كانت واشنطن تتجه نحو تغيير دائم في موقفها تجاه أوكرانيا، لكن التداعيات تضر بفرص إنهاء الحرب التي بدأت بالغزو الروسي الشامل في 2022.

وأضاف فرايد، الذي يعمل حاليا في مركز أبحاث (المجلس الأطلسي) في واشنطن: "ليست مجرد فرصة ضائعة، بل إنها تتسبب في معاناة حقيقية في أوكرانيا وتشجع بوتين على مواصلة الحرب، وبالتالي فهي ليست بلا تكلفة".

ترامب رئيس أوكرانيا كييف روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

دعاء الفجر للرزق

أفضل دعاء الفجر للرزق المستجاب وجلب المال والبركة وتيسير الأمور

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

ترشيحاتنا

الداخلية تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء وتقدم خدمات مجانية لذوي الإعاقة البصرية

الداخلية تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء وتقدم خدمات مجانية لذوي الإعاقة البصرية

منتدى مصر

منتدى مصر.. 3 محاور رئيسية لبناء الإنسان وتعزيز الحماية المجتمعية

100 مليون صحة

100 مليون صحة.. كيف يستفيد المواطنون من الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة؟

بالصور

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد