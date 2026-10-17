نتنياهو يدين اعتداء مستوطنين على صحفية أمريكية في الضفة

أدان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اعتداء المستوطنين على صحفية أمريكية في الضفة الغربية، إلا إنه رفض مع ذلك ما اعتبره "شيطنة للمستوطنين"، بحسب زعمه.



ويواصل نتنياهو عقد اجتماعات شبه يومية مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية، وسط حديث عن تصعيد محتمل مع إيران، وتقارير عن رصد تحركات عسكرية إيرانية غير معتادة، وتكثيف المشاورات الإسرائيلية الأمريكية.

لكن مصادر من الجانبين لا ترى ضرورة لتحرك عسكري عاجل.

تعرضت هايدي ليفين، الصحفية الأمريكية لدى "واشنطن بوست" لاعتداء من مستوطنين نقلت على أثره إلى المستشفى، بعد إصابتها بجروح عدة خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين كانوا يقطفون الزيتون في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.



أما جادي أيزنكوت، الذي سبق أن حذر من أن نتنياهو قد يفتعل حربا لتعطيل الانتخابات، فأيد توجيه ضربة استباقية إذا توافرت معلومات قاطعة عن نية إيران مهاجمة إسرائيل.

وبالتوازي، تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان والهجمات على قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، يتصاعد التوتر جراء اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، والاعتداء على مصوّرة صحفية أمريكية.