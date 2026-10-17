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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر موعد للتقديم على الإيجار التمليكي والمستندات المطلوبة

آخر موعد للتقديم على الايجار التمليكي والمستندات المطلوبة
آخر موعد للتقديم على الايجار التمليكي والمستندات المطلوبة
محمد غالي

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتقدم لحجز وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك لعام 2026، ضمن طرح يضم 10 آلاف وحدة سكنية، ويستهدف توفير خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين. 

ومن المقرر استمرار استقبال طلبات الحجز عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026، وفقا للمواعيد والضوابط المحددة للطرح.

آخر موعد للتقديم على الايجار التمليكي والمستندات المطلوبة

ويمنح نظام الإيجار المنتهي بالتملك المستفيدين إمكانية الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل سداد قيمة إيجارية دورية طوال فترة التعاقد، مع إتاحة فرصة تملك الوحدة في نهاية المدة، وفقا للشروط والأحكام التي تحددها الجهات المختصة.

أعداد المتقدمين لحجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

كشفت مؤشرات التقدم للطرح عن إقبال ملحوظ من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، إذ سجلت الأعداد المعلنة ما يلي:

171 ألفا و798 مواطنا سجلوا بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني.
37 ألفا و988 مواطنا استكملوا إجراءات الحجز المبدئي.
21 ألفا و777 مواطنا سددوا مقدم جدية الحجز.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية مواصلة العمل على تحقيق أهداف البرنامج، من خلال توفير بدائل سكنية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، وتسهم في تعزيز فرص الحصول على وحدات سكنية ملائمة.

آخر موعد لحجز شقق مسكن 2026

حددت وزارة الإسكان يوم 19 أكتوبر 2026 موعدا لانتهاء فترة التقديم على وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، وذلك وفقا لما جرى استعراضه خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتعين على الراغبين في الحجز استكمال خطوات التسجيل والإجراءات المطلوبة قبل انتهاء الموعد المحدد، مع سداد مقدم جدية الحجز والالتزام بالشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط، لضمان استيفاء متطلبات التقديم.

آخر موعد للتقديم على الايجار التمليكي والمستندات المطلوبة

المدن المتاحة في طرح شقق الإيجار التمليكي 2026

تتوزع الوحدات السكنية المطروحة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 8 مدن جديدة، بما يتيح للمتقدمين اختيار الوحدات المناسبة وفقا لمواقعها ومساحاتها ومدى توافقها مع احتياجاتهم.

وتشمل المدن المطروحة ما يلي:

العبور الجديدة.
برج العرب الجديدة.
العلمين الجديدة.
حدائق العاشر.
6 أكتوبر الجديدة.
السادات.
المنيا الجديدة.
سوهاج الجديدة.

وتختلف الوحدات المتاحة من مدينة إلى أخرى من حيث الموقع والمساحة والمواصفات، لذا ينصح المتقدمون بمراجعة تفاصيل الوحدات المدرجة ضمن الطرح قبل تحديد اختيارهم النهائي واستكمال إجراءات الحجز.

رابط التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

يمكن للراغبين في حجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك التقدم إلكترونيا من خلال القنوات الرسمية المخصصة للطرح، ومنها موقع «مسكن» التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا للإجراءات المعتمدة.

ويتطلب التقديم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بصورة صحيحة، واستكمال خطوات التسجيل والحجز، إلى جانب سداد المبالغ المقررة وفقا للتعليمات المعلنة.

كما ينبغي الاطلاع على كراسة الشروط قبل إتمام عملية الحجز، نظرا لما تتضمنه من تفاصيل أساسية تتعلق بشروط الاستحقاق، وآلية سداد القيمة الإيجارية، ومواعيد الأقساط، والمستندات المطلوبة، ومساحات الوحدات المتاحة، والمدن التي يشملها الطرح.

آخر موعد للتقديم على الايجار التمليكي والمستندات المطلوبة

مساحات شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

تتراوح مساحات وحدات الإيجار المنتهي بالتملك المطروحة لعام 2026 بين 90 و126 مترا مربعا، وفقا للبيانات الخاصة بالوحدات المتاحة في المدن الجديدة.

وتتباين المساحات المتوفرة بحسب المدينة وموقع الوحدة وتفاصيل الطرح، وهو ما يستلزم مراجعة بيانات كل وحدة بعناية قبل استكمال إجراءات الحجز، للتأكد من ملاءمة المساحة والمواصفات للاحتياجات السكنية.

آخر موعد للتقديم على الايجار التمليكي والمستندات المطلوبة آخر موعد للتقديم على الايجار التمليكي الايجار التمليكي والمستندات المطلوب الايجار التمليكي

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