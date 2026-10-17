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أخبار البلد

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2026

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
محمد غالي

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» إمكانية متابعة حالة بطاقات الدعم والاستعلام عن موقف الاستحقاق إلكترونيا، في إطار تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التضامن الاجتماعي للاستفسار عن البيانات الأساسية للبطاقة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويمكن للمستفيدين الاستفادة من خدمة الاستعلام باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقما، من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة بالبرنامج، حيث تظهر البيانات المتاحة بشأن حالة البطاقة والموقف المرتبط بالدعم، بما يساعد المواطنين على متابعة استحقاقهم ومعرفة المعلومات المتعلقة بالمعاش.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

كيف يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2026؟

يمكن الاستعلام عن معاش «تكافل وكرامة» لعام 2026 من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي توفر خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين الاطلاع على حالة بطاقة الدعم وموقف الاستحقاق باستخدام الرقم القومي.

وتتم عملية الاستعلام من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة في الخانة المخصصة، ثم الضغط على زر «استعلام»، لتظهر المعلومات المتاحة عن حالة البطاقة والبيانات المرتبطة بالدعم، وفقا لما هو مسجل على بوابة البرنامج.

وتساعد هذه الخدمة المواطنين على متابعة حالة بطاقاتهم إلكترونيا، دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات المختصة لمجرد الاستفسار عن موقف الدعم.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

ما خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي؟

يمكن للمستفيدين معرفة حالة بطاقة «تكافل وكرامة» باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.
الانتقال إلى بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج «تكافل وكرامة».
إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الحقل المخصص للاستعلام.
الضغط على زر «استعلام».
الاطلاع على البيانات والنتيجة التي تظهر بشأن حالة البطاقة وموقف الدعم.

وتعتمد الخدمة على الرقم القومي المسجل لصاحب بطاقة «تكافل» أو «كرامة»، وتتيح الاطلاع على المعلومات المتاحة بشأن البطاقة والاستحقاق، وفقا للبيانات المسجلة في النظام الإلكتروني للبرنامج.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

ما الوسائل الأخرى للتأكد من صرف معاش تكافل وكرامة؟

إلى جانب الاستعلام الإلكتروني، يمكن للمستفيدين التحقق من توافر الرصيد ومتابعة عملية الصرف من خلال عدد من الوسائل المتاحة، من بينها استخدام بطاقة «ميزة» عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، للتحقق من الرصيد المتاح وفقا للخدمات التي تتيحها البطاقة.

كما يمكن التواصل مع الخط الساخن لبرنامج «تكافل وكرامة» على رقم 19680 للاستفسار عن المعلومات المتعلقة بالبرنامج، أو التوجه إلى أقرب مكتب بريد للاستعلام عن إجراءات الصرف والاستفادة من الخدمات المتاحة.

ويعد الاتصال بالخط الساخن إحدى وسائل التواصل التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لتلقي استفسارات المستفيدين بشأن البرنامج، وفقا لبيانات التواصل المنشورة من الوزارة.

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