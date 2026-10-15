مصطفى كامل: رفعنا معاشات الموسيقيين من 1000 إلى 3025 جنيها.. و5 آلاف جنيه شهريا لمرضى السرطان

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل التطور الذي شهدته منظومة المعاشات والمساعدات الاجتماعية داخل النقابة، مؤكدًا أن العمل خلال فترة توليه المسؤولية استهدف تحسين الأوضاع المعيشية للأعضاء، وزيادة موارد النقابة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية

وقال مصطفى كامل، خلال تصريحات تليفزيونية، إن معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية ارتفعت من 1000 جنيه إلى 3025 جنيهًا، بنسبة زيادة تقترب من 200%، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود النقابة لتوفير حياة أفضل لأصحاب المعاشات، ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية أنه طرح مبادرة لتقديم دعم مالي شهري بقيمة 5 آلاف جنيه للأعضاء المصابين بأمراض خطيرة، ومن بينهم مرضى السرطان، على أن يستمر صرف الدعم للمستحقين طوال حياتهم، بما يوفر لهم قدرًا أكبر من الاستقرار المادي ويساعدهم على تحمل أعباء العلاج والظروف الصحية الصعبة.

تطوير آلية تقديم المساعدات

وأوضح أن النقابة اتجهت كذلك إلى تطوير آلية تقديم المساعدات خلال شهر رمضان، من خلال الاستعاضة عن توزيع كراتين وحقائب المواد الغذائية بقسائم شراء بقيمة 1000 جنيه للعضو العامل، بما يمنح الأعضاء حرية اختيار السلع والاحتياجات التي تناسب ظروفهم الأسرية والمعيشية.

وأشار كامل إلى أن منظومة الدعم الرمضاني شهدت توسعًا لتشمل أصحاب المعاشات والأرامل، بعدما كانت المساعدات لا تصل إلى بعض هذه الفئات بالشكل الكافي، مؤكدًا أن النقابة تحرص على إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن والأعضاء الذين يتحملون مسؤولية إعالة أسرهم في ظل ظروف معيشية صعبة.

تحديد أولويات الاستفادة من المساعدات

وشدد على أن تحديد أولويات الاستفادة من المساعدات يتم وفقًا للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، مع الاهتمام بأصحاب المعاشات والأرامل باعتبارهم من الفئات التي تحتاج إلى رعاية ومساندة مستمرة، لافتًا إلى أن تطوير الخدمات الاجتماعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل النقابة.

وفي سياق آخر، أكد نقيب المهن الموسيقية رفضه للممارسات التي تنطوي على فساد أو ابتذال، مشددًا على ضرورة مواجهة التجاوزات بجدية، وتطبيق الانضباط داخل المؤسسات، بما يحافظ على قيم المجتمع ويعزز المسؤولية في مختلف مجالات العمل.

تحسين إدارة موارد النقابة وتعزيز إمكاناتها المالية

وأضاف مصطفى كامل أن الإجراءات التي اتخذها لمواجهة الفساد والتجاوزات في نطاق عمله أسهمت، في تحسين إدارة موارد النقابة وتعزيز إمكاناتها المالية، موضحًا أن الوصول إلى هذه النتائج ارتبط باتخاذ خطوات جادة في إدارة شؤون النقابة والعمل على تنمية مواردها، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء وتطوير الخدمات المقدمة لهم.