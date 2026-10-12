الموسيقار هشام خرما يعلن عن مشروع موسيقي جديد مع فريق «حلم»

أعرب الموسيقار هشام خرما عن سعادته بالتعاون مع فريق حلم، وإنه معجب جداً بما يقدموه وما يفعلوه، واصفاً إياهم بأنهم ملهمون لنا جميعاً.

وأضاف خرما، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، أنه يهدف إلى التعاون وعمل مشروع موسيقي مع ذوي القدرات الخاصة، وهي تجربة سيقوم بالإعلان عنها قريباً.

وأشار إلى أنه تقابل مع أعضاء الفريق وكان سعيداً جداً بالمشاركة معهم، مؤكداً أنه سيكون بجانبهم وسيدعمهم، ووجه لهم الشكر على ما يقدمونه.

وتابع: "أنا فخور جداً بما يقدمونه، وكنت في استقبالهم في المطار احتفالاً بما حققوه من إنجاز، وهذا شيء يشرّف كل مصري".

وأوضح أن هذا الإنجاز يتجسد في مشروع موسيقي لذوي القدرات الخاصة، مؤكداً أنه يدعمهم وسعيد جداً لهم، وأن ذوي القدرات بشكل عام لديهم حس موسيقي عالي ويقدمون أعمالاً موسيقية رائعة ومبهرة.

وعلي جانب آخر أشار الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في مقدمة حلقة برنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن البطولة الرياضية مش مجرد كأس بنرفعه في نهاية الماتش، مضيفاً: "البطولة الحقيقية إنك تصنع من التحدي طريق للقمة وتجبر العالم كله إنه يقف ويحترم اسم بلدك".

وأضاف معانا أبطال من دهب، من قلب مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ومن وسط منافسة شرسة مع أقوى منتخبات العالم من 53 دولة، فاز فريق حلم المصري ببطولة العالم لكرة القدم لذوي الإعاقة ومن أول مشاركة تاريخية لهم".

وتابع: "الأبطال دول ما يعرفوش يعني إيه مستحيل، واتحدوا كل الظروف والصعاب ورجعوا بكاس العالم، وكان لازم نحتفل بيهم ونعرف منهم إزاي اتولد الحلم ده وإيه الجهد والتضحيات اللي سبقت الفوز، وإزاي قدروا يبهروا الجماهير في أمريكا بعزيمة جبارة".

استضاف الليثي في الاستوديو كل من: آمنة الساعي رئيس مجلس إدارة مؤسسة حلم، ومحمد صبحي مدرب الفريق، ورحمة خالد بطلة الفريق، والدكتور زياد جمدي صيدلي ولاعب في الفريق، وعبد الرحمن أيمن لاعب، ومحمود ياسر لاعب.

آمنة الساعي: اخترنا اسم "حلم" لأنه كان الهدف

وكشفت آمنة الساعي خلال اللقاء كيف بدأت فكرة تكوين فريق "حلم" وما كان الهدف من تكوينه، ولماذا اختارت هذا الاسم تحديداً، مشيرة إلى أن بطولات ذوي الإعاقة موجودة في العالم كله، لكن ما ميز البطولة التي شاركوا فيها هو قوتها ومستوى المنافسة.

وأوضحت أن فريق حلم هو أول فريق مصري يشارك في هذه البطولة، وكيف قدرت تقدم الدعم للفريق خاصة وأنها درست الصحافة والإعلام، لافتة إلى أن الفريق لم يرجع بالكأس فقط، بل رجع أيضاً بجائزة "أفضل طاقة وروح رياضية" من بين كل الدول المشاركة.

رحمة خالد: أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون

وروت رحمة خالد، أيقونة الفريق وأول مذيعة مصابة بمتلازمة داون ولاعبة بارالمبية في السباحة وخريجة سياحة وفنادق، إحساسها وهي تمسك الكأس في أمريكا وهي تمثل مصر، ومن أكثر شخص كان يدعمها طول الوقت، ورسالتها لأي بنت أو ولد من ذوي الإعاقة عاوز يحقق حلمه في الرياضة لكنه خايف أو متردد، ووصفها لرحلة بطولة أمريكا في جملة واحدة.

واختتم الليثي قائلاً: "شكراً مؤسسة حلم وشكراً لكل لاعب ولاعبة.. رفعتوا اسم مصر وكتبتم أساميكم في تاريخ الرياضة المصرية بحروف من دهب".