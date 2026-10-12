الجيش اليمني: تنفيذ 1879 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي

أكدت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ 1879 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، حذر برنامج الغذاء العالمي من تفاقم أزمة الجوع في اليمن، في الوقت الذي تسبب فيه الصراع الدائر في نزوح أكثر من مائتي ألف شخص.

وأوضح البرنامج، في منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، أن عمليات الرصد الأخيرة التي أجراها البرنامج في المناطق التي يمكن الوصول إليها من البلاد أظهرت أن 74% من الأسر غير قادرة على الوفاء باحتياجاتها الأساسية من الغذاء.