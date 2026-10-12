برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع في اليمن

حذر برنامج الغذاء العالمي من تفاقم أزمة الجوع في اليمن، في الوقت الذي تسبب فيه الصراع الدائر في نزوح أكثر من مائتي ألف شخص.

وأوضح البرنامج، في منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، أن عمليات الرصد الأخيرة التي أجراها البرنامج في المناطق التي يمكن الوصول إليها من البلاد أظهرت أن 74% من الأسر غير قادرة على الوفاء باحتياجاتها الأساسية من الغذاء.

وأضاف "أن هذا الرقم يعد رقما قياسيا لهذا العام ويشير إلى حدوث تدهور كبير في الأمن الغذائي"، مؤكدا استعداده توسيع نطاق المساعدات الغذائية، مشددًا على أن إتاحة الوصول وضمان السلامة يعدان أمرين ضروريين لإيصال المساعدات الغذائية الفورية للمناطق ذات الخطورة العالية.