الخارجية الإيرانية: نسيطر على هرمز.. وأبدينا استعدادا لمحادثات بين اليمن والسعودية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لن يعود الأمن لمضيق هرمز إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية على بلادنا.

ذكرت الخارجية الإيرانية بأن ادعاء أمريكا بشأن فتح مضيق هرمز وفقداننا ورقة المضيق لا يتطابق مع الواقع على الأرض.

وأضافت الخارجية بأنه رغم الصعوبات الكبيرة، إلا أن تبادل الرسائل الدبلوماسية مع أمريكا مازال مستمرً عبر الوسطاء.

وأكدت أنهم في إيران يدرسون الرد الأمريكي على مقترحهم وعند التوصل لنتيجة بشأنه سنبلغ الوسطاء بها، مشيرة إلى أمريكا فرضت علينا عقوبات جديدة في الآونة الأخيرة ويجب رفعها، وأما مقترحنا الذي قدمناه لأمريكا فيتضمن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم.

كما وأكدت الخارجية الإيرانية: أبدينا استعدادا لبذل مساع حميدة للمساعدة في إجراء محادثات بين اليمن والسعودية.