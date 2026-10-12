رئيس وزراء باكستان يأسف لإصابة 6 رعايا باكستانيين في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن بالغ أسفه لإصابة ستة رعايا باكستانيين جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقال شريف - في تدوينة له على منصة (إكس) - إنه يتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى أن السفارة الباكستانية في الرياض على تواصل وثيق مع السلطات السعودية وتقدم كل المساعدة الممكنة للأسر المتضررة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار - في تدوينة له على منصة "إكس"- التزام باكستان الراسخ بسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها وأمنها، وذلك بموجب اتفاقية الدفاع المشترك التي تم إبرامها في مكة المكرمة.