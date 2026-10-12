وزيرا خارجية البحرين و السعودية يبحثان هاتفيا آخر المستجدات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإرهابية

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، هاتفيا، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، آخر المستجدات الإقليمية، وتداعيات الاعتداءات الإرهابية التي تشنّها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة السعودية، واستهدافها الغادر للأعيان المدنية والمطارات، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة ولقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديد خطير لأمن الطيران المدني الدولي وسلامة المسافرين.

واستعرض الجانبان - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الاثنين - وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور المشترك حيال التحرك الدبلوماسي الخليجي في مجلس الأمن الدولي، في ضوء عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في المجلس، وحشد الدعم الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتداءات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية، وما تُخلّفه من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعرب وزير الخارجية البحريني، عن خالص تعازي مملكة البحرين وصادق مواساتها في ضحايا الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، معربا عن إدانة مملكة البحرين الشديدة لهذا الاعتداء، وتضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها.