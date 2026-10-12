فيضانات وانهيارات أرضية تعطل حركة المرور على طرق رئيسة في خمس مناطق بنيبال

تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في تعطيل حركة المرور على عدد من الطرق السريعة الرئيسة في خمس مناطق بنيبال، وسط استمرار تأثر حركة السير في أجزاء من إقليمي جانداكي وباجماتي، وفقا لبيانات الشرطة النيبالية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت الشرطة أن الطرق في منطقة جورخا بإقليم جانداكي مغلقة بالكامل، إثر فيضان اجتاح المنطقة أمس الأحد، وأدى إلى تضرر مناطق في بلدية أروجات الريفية، وانقطاع الطريق الرابط بينها وبين منطقة دهانج، فضلا عن تعطل جسر حديدي في سوتي.

وأضافت أن الانهيارات الأرضية أثرت أيضا على طرق رئيسة أخرى، من بينها طريق بيني-جومسوم في منطقة مياجدي، وممر كالي جانداكي في منطقة نوالباراسي الشرقية، إلى جانب طريق تريبهوفان السريع في منطقة دهانج بإقليم باجماتي.. وأشارت إلى إعادة فتح بعض الطرق أمام حركة المرور في اتجاه واحد، فيما لا تزال المركبات الثقيلة غير قادرة على المرور في بعض القطاعات المتضررة.