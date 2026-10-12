تشاد تدين الهجمات على السعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

أدانت تشاد الهجمات التي استهدفت منشآت مطارات وبنى تحتية مدنية أخرى في المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الاتصال والإعلام والمتحدث باسم الحكومة التشادية "قاسم شريف محمد" - في بيان أوردته الوكالة التشادية للأنباء والنشر اليوم /الاثنين/ - إن السلطات التشادية أعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه الأحداث التي أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين.

ونددت حكومة جمهورية تشاد ، في بيانها ، بالهجمات التي تسببت في خسائر بشرية فادحة وأضرار مادية.. مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، ولاسيما تلك المتعلقة بحماية السكان المدنيين والبنى التحتية الحيوية لحياتهم اليومية.

وفي ظل هذا الوضع، أعربت السلطات التشادية عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، كما قدمت تعازيها للضحايا وعائلاتهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ومن ناحية أخرى، سلطت الحكومة التشادية الضوء على المعاناة التي يتكبدها السكان المدنيون في المناطق المتأثرة بالنزاعات، وجددت التأكيد على تمسك تشاد بالسلام والاستقرار الإقليمي واحترام القانون الدولي.