قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مواقف مصر المتوازنة تحظى بتقدير كوريا وماليزيا وإندونيسيا
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 10 ملايين جنيه
الرئيس السيسي: مستعدون لتعزيز الشراكات الاستثمارية مع كوريا وماليزيا وإندونيسيا
الخارجية الإيرانية: نسيطر على هرمز.. وأبدينا استعدادا لمحادثات بين اليمن والسعودية
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولته الآسيوية
التعليم تحدد الفئات المستهدفة بإستلام التابلت في المدارس الثانوية العامة والفنية
الرئيس السيسي: مكانة مصر الدولية تستند إلى إرثها الحضاري وسياسة التوازن والاستقرار
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة آسيوية شملت 3 دول
إلزام طلاب الثانوي بسداد قيمة التابلت في حال ضياعه أو تعرضه للتلف
الإسكان: 171,798 ألف مواطن سجلوا بياناتهم لحجز وحدات الإيجار التمليكي
زوجة معتمد جمال قبل إجرائه عملية جراحية: ربنا يطمنا عليك.. فداك الدنيا
عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفقراء إلى 1.2 مليار شخص لأول مرة منذ 2010

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفقراء إلى 1.2 مليار شخص لأول مرة منذ 2010
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفقراء إلى 1.2 مليار شخص لأول مرة منذ 2010
أ ش أ

 رصدت وكالة الأمم المتحدة ومركز الأبحاث "مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية" (OPHI) في تقريرهما السنوي لعام 2026، زيادة قدرها 5ر51 مليون شخص يعانون من فقر "مدقع" مقارنة بالعام السابق.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد قد سجل أول ارتفاع له منذ إنشائه عام 2010، مما رفع عدد الأشخاص المتأثرين به إلى 2ر1 مليار نسمة. وتعد هذه الزيادة الأولى من نوعها التي يتم تسجيلها منذ ستة عشر عاما، وفقا للمنظمتين.

من جانبه، صرح "ألكسندر دي كرو" مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - في بيان - بأنه "يجب أن يكون ارتفاع معدلات الفقر بمثابة جرس إنذار للعالم أجمع".. مضيفا أن "خلف هذه الأرقام، يوجد 2ر1 مليار شخص يواجهون صعوبات تشكل حلقة مفرغة: الجوع، والتسرب من المدارس، وانعدام فرص الحصول على مياه الشرب أو الكهرباء".

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد (OPHI)، فإن أكثر من نصف الأشخاص المتأثرين (5ر51%) هم من القاصرين.

وأشارت المنظمات إلى أن النمو السكاني يعد عاملا رئيسيا في هذه الزيادة، وأن البيانات الجديدة لم تكن متاحة إلا لـ 13 دولة من أصل 108 دول شملها التقرير.

ورغم ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر، فإن التقرير يرسم صورة متباينة؛ فخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، نجحت 33 دولة في خفض نسبة سكانها الذين يعيشون في فقر -وفقا لتعريف المؤشر- إلى النصف، ومن بين هذه الدول 6 دول تقع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سجل أسرع تقدم في آسيا، ولاسيما في الصين وفيتنام.

ولا يزال الفقر المدقع يطال المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية، إذ يعيش ما يقرب من 3ر83% من فقراء العالم في الأرياف.. وكما كان الحال في العام السابق، تعيش غالبية أشد الناس فقرا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا (أي شبه القارة الهندية)، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.

وأكد "دي كرو ": أننا نعلم أن التقدم ممكن؛ فقد أثبتت الدول التي واجهت هذه التحديات بشكل مشترك -بدلا من العمل بشكل منفرد- ما يمكن تحقيقه بفضل العمل الحازم".. ويشمل الفقر متعدد الأبعاد مؤشرات مثل نقص السكن الملائم وأنظمة الصرف الصحي والكهرباء ووقود الطهي والغذاء وفرص الحصول على التعليم.

وكالة الأمم المتحدة ومركز الأبحاث مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية OPHI برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مؤشر الفقر العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

المضيفة المصرية

الخطوط السعودية تنعي المضيفة المصرية ضحية أحداث مطار الملك خالد

ترشيحاتنا

سفير فرنسا بالقاهرة يشارك في حفل افتتاح العام الدراسي بالجامعة الفرنسية في مصر

سفير فرنسا بالقاهرة يشارك في حفل افتتاح العام الدراسي بالجامعة الفرنسية في مصر

اسعار الدواجن اليوم الاثنين

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

سفير هولندا بالقاهرة : مصر تلعب دورا محوريا باعتبارها دولة رائدة تمتلك تاريخا عريقا

سفير هولندا بالقاهرة : مصر تلعب دورا محوريا باعتبارها دولة رائدة تمتلك تاريخا عريقا

بالصور

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد