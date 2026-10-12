الأمير عبدالعزيز بن سلمان: ليس لدينا كلمة خوف في القاموس السعودي

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة استثمرت لعقود طويلة في مختلف جوانب سلاسل إمداد الطاقة.

وشدد على أن المشاركة الواسعة في منتدى الطاقة الدولي المنعقد في الرياض تعكس مكانة العاصمة السعودية بوصفها عاصمة للطاقة.

الرياض آمنة

قال الأمير، خلال اجتماعات المنتدى اليوم الاثنين، أن الرياض تبقى آمنة، لافتاً إلى أن الإصلاح السريع لخط أنابيب شرق – غرب يعكس فاعلية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة سابقاً لحماية هذا المرفق الحيوي.

الخوف ليس في القاموس السعودي

وذكر أنه لا يمكن التعامل مع أمن الطاقة باعتباره أمراً مضموناً أو محسوماً، مؤكداً أن «الخوف ليس في القاموس السعودي»، وأن المملكة ستتجاوز أي تحديات تواجهها، مع مواصلة التركيز على مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد وزير الطاقة السعودي ضرورة الاستمرار في تنفيذ رؤية 2030 وضمان موثوقية قطاع الطاقة في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن التحول الموثوق في قطاع الطاقة يتطلب فهماً للاختلاف في احتياجات الدول وظروفها.

كما شدد على مواصلة المملكة تطوير تقنيات جديدة لخفض الانبعاثات، مع الاستغلال الأمثل لجميع مصادر الطاقة المتاحة.