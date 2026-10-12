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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد جديد.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه ساحلها الشرقي

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
القسم الخارجي

أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم، وفقًا لما أعلنته القوات المسلحة الكورية الجنوبية، في رابع عملية إطلاق صاروخي تجريها بيونج يانج خلال شهر، وذلك عقب اختبار سيول مؤخرًا صاروخًا فرط صوتي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الصواريخ الباليستية، التي يبدو أنها من أنواع مختلفة، أُطلقت نحو الساعة 9:20 صباحًا بالتوقيت المحلي من منطقة قريبة من بيونج يانج، مشيرةً إلى أن أحد أنواع الصواريخ قطع مسافة تجاوزت 900 كيلومتر (559 ميلًا).

وعقد مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعًا طارئًا، أدان خلاله عمليات إطلاق الصواريخ، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعا بيونج يانج إلى وقف هذه الأنشطة فورًا.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات أممية منذ عام 2006، تستهدف وقف تطوير بيونج يانج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

كوريا الشمالية صواريخ باليستية القوات المسلحة الكورية الجنوبية

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