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الاتحاد الأوروبي: إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا انتهاك لقرارات مجلس الأمن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا انتهاك لقرارات مجلس الأمن

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

قال الاتحاد الأوروبي إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا أمس الأول؛ يمثل انتهاكًا جديدًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، محذرًا من أن هذه الخطوة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأعرب الاتحاد الأوروبي -في بيان اليوم الإثنين- عن تضامنه الكامل مع شركائه في المنطقة، ولا سيما كوريا الجنوبية واليابان، في أعقاب عملية الإطلاق.

ودعا الاتحاد الأوروبي، كوريا الشمالية، إلى وقف ما وصفه بـ«الأفعال غير القانونية» التي تهدد بزيادة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، والالتزام بتعهداتها والتزاماتها الدولية.

وأكد الاتحاد أن العودة إلى مسار دبلوماسي هادف تظل الطريق الوحيد لتحقيق سلام وأمن مستدامين في المنطقة.

الاتحاد الأوروبي إطلاق كوريا الشمالية الأمن الإقليمي

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