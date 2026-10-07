في رسالة تهنئة لبوتين بمناسبة عيد ميلاده .. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بـ "دعم ثابت" لروسيا

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بتقديم "دعم ثابت" لروسيا في رسالة تهنئة بعيد ميلاد الرئيس فلاديمير بوتين، واصفا حرب موسكو في أوكرانيا بأنها "مقدسة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، اليوم الأربعاء.

ومنذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، أصبحت كوريا الشمالية حليفا رئيسيا للكرملين، وأرسلت قوات لدعم المجهود الحربي لموسكو مقابل الحصول على مزايا اقتصادية وتكنولوجيا عسكرية.

وقدّر جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية العام الماضي، أن حوالي ألفَي جندي كوري شمالي قُتلوا في الحرب، فيما قدّر تقييم أحدث عدد القتلى والجرحى بحوالي ستة آلاف.

وقال كيم في الرسالة بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "يسرني أن تربطني بكم صداقة طيبة، وأن نفتح صفحة جديدة لتطوير العلاقات بين بلدينا".

وأضاف "أجدد تأكيد دعمي الثابت لكم ولروسيا الاتحادية"، مشيراً إلى أنه "على قناعة راسخة بأن الحرب المقدسة التي يخوضها الشعب الروسي... ستنتهي حتما بانتصاره".

تأتي هذه الرسالة في ظل توتر العلاقات بين الحكومة الكورية الجنوبية وأوكرانيا، بعدما كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن نقل جنديين كوريين شماليين كان قد أُلقي القبض عليهما إلى عهدة سيول.

واستنكرت سيول الكشف عن الأمر، مشيرة إلى أن العملية كان يُفترض أن تبقى سرية، ما يعقّد طلبات كييف للحصول على إمدادات الأسلحة.

ولم تقدم كوريا الجنوبية حتى الآن أسلحة فتاكة لأوكرانيا بسبب حظر محلي على تقديم مساعدات عسكرية للدول التي تخوض حروبا.

وصرح زيلينسكي أن بيونغ يانغ تستعد لإرسال المزيد من القوات إلى روسيا لدعم مجهودها الحربي ضد أوكرانيا.