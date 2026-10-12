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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في مستهل زيارته الى بانكوك…وزير الخارجية يلتقي وزير الصناعة التايلاندي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ١٢ أكتوبر، واراوت سيلبا-آرتشا، وزير الصناعة التايلاندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والارتقاء بالتعاون الصناعي بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكد عبد العاطي أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيداً بالتطور الصناعي التايلاندي في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، ومعرباً عن التطلع إلى الاستفادة من الخبرات التايلاندية في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات الصناعية.

وأكد أيضا ضرورة العمل على تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية، بما يتيح التعريف بالفرص الاستثمارية والصناعية المتاحة، ويدعم بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال، ويعزز فرص النفاذ إلى الأسواق المصرية والتايلاندية، فضلا عن الدفع بفرص التصنيع المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل المطاط والبتروكيماويات والإطارات في ظل ما تمتلكة تايلاند من ميزة نسبية.

واستعرض وزير الخارجية المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء ما تتمتع به من تكامل بين المناطق الصناعية والموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات الصناعية والتصديرية، خاصة في ضوء موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من الدول، مشيداً باستثمارات شركة HI TECH التايلاندية، باعتباره أول مشروع صناعي تايلاندي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومؤكداً أهمية البناء على هذه التجربة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات صناعية متنوعة.

ومن جانبه، ثّمن وزير الصناعة التايلاندي علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها مصر باعتبارها بوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية. كما أعرب عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي واراوت سيلبا آرتشا وزير الصناعة التايلاندي الخبرات التايلاندية الأسواق المصرية والتايلاندية

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