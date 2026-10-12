قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 9 طالبات بالثانوى في حادث تصادم بالطريق الزراعي في الدقهلية
منطقة الغربية الأزهرية تنعى التلميذ أمير الأصيل ضحية حادث معهد دنوشر
شيكابالا يفتح النار على الزمالك.. ويكشف أخطاء خسارة القمة
تصعيد جديد.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه ساحلها الشرقي
رضا عبد العال: أداء الزمالك كان أفضل من الأهلي رغم الخسارة.. ومعتمد جمال يتحمل المسؤولية
أمريكا تهدد أوكرانيا.. وقف بيع السلاح إذا واصلت استهداف منشآت الطاقة الروسية
رضا عبد العال: لو بيزيرا موجود كان الوضع اختلف.. وبيراميدز سيفوز على القطبين
الأطباء يدفعون ثمن اختلاف الشهادات.. تحرك برلماني عاجل لتوحيد مسميات مؤهلات الدراسات العليا لطب الأسنان
أشرف زكي يكشف عن بناء ملحق جديد لدار رعاية كبار الفنانين وتقديم مسلسل عنهم
بعد حسم القمة.. تحديات فنية تنتظر الأهلي والزمالك في الدوري المصري
مستشار رئيس الإمارات: استهداف السعودية يقوض أمن منطقة الخليج بأكملها
حيلة الأقفال الحديدية تقود مباحث جرجا لكشف سرقة 3 شقق لطبيب أسنان.. وضبط المتهم وإعادة المسروقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بتمويل 5ر1 مليار دولار.. زامبيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية صحية على مدى 5 سنوات

بتمويل 5ر1 مليار دولار.. زامبيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية صحية على مدى 5 سنوات
بتمويل 5ر1 مليار دولار.. زامبيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية صحية على مدى 5 سنوات
أ ش أ

وقعت السلطات في زامبيا والولايات المتحدة، اتفاقية صحية تنص على تقديم تمويل أمريكي بقيمة 5ر1 مليار دولار على مدى خمس سنوات؛ لدعم الرعاية الصحية في البلاد، ولاسيما في مجالات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والملاريا والسل.

وذكرت السلطات في زامبيا - حسبما أورد موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الأفريقي اليوم /الاثنين/ أنه تمت تسوية الخلافات المتعلقة بتبادل البيانات الطبية والارتباط باتفاقية تعدين، في حين يطالب المجتمع المدني بنشر نص الاتفاقية لضمان الشفافية.

يذكر أن فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) هو فيروس يهاجم خلايا الجهاز المناعي المسؤولة عن حماية الجسم من الأمراض والعدوى، وتحديداً خلايا الدم البيضاء (الخلايا التائية CD4). أما الملاريا أو البرداء هو مرض طفيلي معد وخطير تسببه طفيليات أحادية الخلية تسمى المتصورة (البلازموديوم)، وينتقل بشكل رئيسي عبر لدغات أنثى بعوض الأنوفيلة (Anopheles) المصابة.

يشار إلى أن السل (الدرن) هو مرض معد شائع وقاتل في كثير من الحالات تسببه سلالات مختلفة من البكتيريا تسمى "المتفطرة السلية".

السلطات في زامبيا والولايات المتحدة اتفاقية صحية دعم الرعاية الصحية في البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

الأهلي

جهاد جريشة يقيم حكم القمة 133 ويكشف الخطأ الأبرز في مباراة الأهلي والزمالك

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

ترشيحاتنا

النائب عيد حماد

برلماني: رفع التبادل التجاري مع إندونيسيا إلى 5 مليارات دولار يعزز فرص الاقتصاد المصري

زيارة السيسي لإندونيسيا

آفاق جديدة للاستثمار والتنمية.. برلماني يعدد نتائج زيارة الرئيس السيسي لإندونيسيا

النائب هاني شحاتة،

برلماني: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية وتعزز مكانة مصر الدولية

بالصور

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد