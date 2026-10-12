بتمويل 5ر1 مليار دولار.. زامبيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية صحية على مدى 5 سنوات

وقعت السلطات في زامبيا والولايات المتحدة، اتفاقية صحية تنص على تقديم تمويل أمريكي بقيمة 5ر1 مليار دولار على مدى خمس سنوات؛ لدعم الرعاية الصحية في البلاد، ولاسيما في مجالات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والملاريا والسل.

وذكرت السلطات في زامبيا - حسبما أورد موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الأفريقي اليوم /الاثنين/ أنه تمت تسوية الخلافات المتعلقة بتبادل البيانات الطبية والارتباط باتفاقية تعدين، في حين يطالب المجتمع المدني بنشر نص الاتفاقية لضمان الشفافية.

يذكر أن فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) هو فيروس يهاجم خلايا الجهاز المناعي المسؤولة عن حماية الجسم من الأمراض والعدوى، وتحديداً خلايا الدم البيضاء (الخلايا التائية CD4). أما الملاريا أو البرداء هو مرض طفيلي معد وخطير تسببه طفيليات أحادية الخلية تسمى المتصورة (البلازموديوم)، وينتقل بشكل رئيسي عبر لدغات أنثى بعوض الأنوفيلة (Anopheles) المصابة.

يشار إلى أن السل (الدرن) هو مرض معد شائع وقاتل في كثير من الحالات تسببه سلالات مختلفة من البكتيريا تسمى "المتفطرة السلية".